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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Барселона Б - Мирандес
Барселона Б - Мирандес: обзор матча 13 декабря 2014
Барселона Б
13.12.2014, суббота, 20:00
Испания. Сегунда, 17 тур
1 : 3
Завершен
Мирандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Барселона Б - Мирандес
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Барселона Б
Испания. Сегунда, 42 тур
Барселона Б
0 : 2
02.06.2018
Сарагоса
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
0 : 0
27.05.2018
Барселона Б
Испания. Сегунда, 40 тур
Барселона Б
3 : 1
20.05.2018
Кадис
Испания. Сегунда, 39 тур
Спортинг
2 : 3
12.05.2018
Барселона Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Барселона Б
0 : 1
05.05.2018
Реус Депортиу
Мирандес
Испания. Сегунда, 42 тур
Леганес
1 : 0
31.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Мирандес
3 : 1
24.05.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 40 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
16.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 39 тур
Мирандес
0 : 1
10.05.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 38 тур
Альмерия
4 : 2
04.05.2026
Мирандес
Информация о матче
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Барселона Б
Мирандес
Определились финалисты плей-офф за последнюю путевку в Примеру
2025.06.13 08:57
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2025.06.03 10:56
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2025.04.29 13:04
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2024.08.22 20:57
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Известна причина, по которой Месси не хочет возвращаться в «Барселону»
2025.04.29 13:04
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«Барселона» продаст защитника «Ренну» за 12 млн евро и сможет выкупить обратно за 35 млн
2024.08.22 20:57
Названы кандидаты на пост главного тренера «Барселоны»
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«Барселона» не собирается возвращать 35-летнего Суареса из «Атлетико»
2022.05.07 08:59
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Определились финалисты плей-офф за последнюю путевку в Примеру
2025.06.13 08:57
В Сегунде определился второй клуб, вышедший в Примеру, и все участники плей-офф
2025.06.03 10:56
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Российский нападающий дебютировал в Сегунде
2024.08.17 20:16
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