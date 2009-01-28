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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Арсенал
Эвертон - Арсенал: обзор матча 28 января 2009
Эвертон
28.01.2009, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
60'
Т. Кэхилл
90+3'
Р. ван Перси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Арсенал
+3
ГОЛ! 1:1!
Р. ван Перси
Пас отдал
А. Диаби
Замена
В. Аничебе
️️️️
Т. Кэхилл
Желтая карточка
Т. Хибберт
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
А. Сонг
Замена
Э. Эбуэ
️️️️
Б. Санья
Желтая карточка
М. Артета
ГОЛ! 1:0!
Т. Кэхилл
Пас отдал
Л. Бэйнс
Желтая карточка
А. Диаби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
18
Фил Невилл
ЦП
8
Микель Артета
ЦП
21
Леон Осман
ПП
17
Тим Кэхилл
ЦФ
25
Маруан Феллайни
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
8
Александр Сонг
ЦП
15
Невес Денилсон
ЦП
5
Абу Диаби
ПП
32
Робин ван Перси
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Эвертон
13
Карло Нэш
ВР
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
7
Сегундо Кастильо
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
4-4-2
1
Ховард
3
Бэйнс
15
Лескотт
19
Ягиелка
2
Хибберт
20
Пиенаар
18
Невилл
8
Артета
21
Осман
25
Феллайни
17
Кэхилл
4-4-2
1
Альмуния
3
Санья
5
Джуру
36
Галлас
3
Клиши
5
Диаби
8
Сонг
15
Денилсон
14
Насри
25
Адебайор
32
ван Перси
17
Кэхилл
28
Аничебе
28
Аничебе
17
Кэхилл
3
Санья
27
Эбуэ
27
Эбуэ
3
Санья
8
Сонг
32
Бендтнер
32
Бендтнер
8
Сонг
Остались в запасе
Эвертон
Арсенал
13
Карло Нэш
ВР
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
7
Сегундо Кастильо
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
13
Карло Нэш
ВР
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
7
Сегундо Кастильо
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Эвертон - Арсенал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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