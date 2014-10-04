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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Барселона Б - Луго
Барселона Б - Луго: обзор матча 04 октября 2014
Барселона Б
04.10.2014, суббота, 20:00
Испания. Сегунда, 7 тур
0 : 1
Завершен
Луго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Барселона Б - Луго
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Барселона Б
Испания. Сегунда, 42 тур
Барселона Б
0 : 2
02.06.2018
Сарагоса
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
0 : 0
27.05.2018
Барселона Б
Испания. Сегунда, 40 тур
Барселона Б
3 : 1
20.05.2018
Кадис
Испания. Сегунда, 39 тур
Спортинг
2 : 3
12.05.2018
Барселона Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Барселона Б
0 : 1
05.05.2018
Реус Депортиу
Луго
Испания. Кубок, 1/16 финала
Луго
1 : 3
06.01.2024
Атлетико
Испания. Кубок, 1/32 финала
Луго
2 : 0
06.12.2023
Мирандес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Антониано
0 : 1
01.11.2023
Луго
Испания. Кубок, 1 раунд
Аренас
1 : 0
12.11.2022
Луго
Испания. Кубок, 2 раунд
Луго
1 : 2
16.12.2021
Мирандес
Информация о матче
Стадион:
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Барселона Б
Луго
Известна причина, по которой Месси не хочет возвращаться в «Барселону»
2025.04.29 13:04
1
«Барселона» продаст защитника «Ренну» за 12 млн евро и сможет выкупить обратно за 35 млн
2024.08.22 20:57
Названы кандидаты на пост главного тренера «Барселоны»
2024.05.17 12:52
В «Барселоне» приняли решение по кандидатуре Маркеса
2024.01.29 09:32
Кубок Испании. «Атлетико» прошел «Луго» (3:1), Депай забил впервые с лета
2024.01.06 23:18
Известна причина, по которой Месси не хочет возвращаться в «Барселону»
2025.04.29 13:04
1
«Барселона» продаст защитника «Ренну» за 12 млн евро и сможет выкупить обратно за 35 млн
2024.08.22 20:57
Названы кандидаты на пост главного тренера «Барселоны»
2024.05.17 12:52
В «Барселоне» приняли решение по кандидатуре Маркеса
2024.01.29 09:32
«Барселона» не собирается возвращать 35-летнего Суареса из «Атлетико»
2022.05.07 08:59
3
Кубок Испании. «Атлетико» прошел «Луго» (3:1), Депай забил впервые с лета
2024.01.06 23:18
Болельщики «Луго» во время матча с «Альбасете» кричали «Зозуля, умри»
2019.03.24 07:09
11
Вратарь «Луго» в день рождения забил гол со своей половины поля
2018.01.21 08:20
2
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