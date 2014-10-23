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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Стандард - Севилья
Стандард - Севилья: обзор матча 23 октября 2014
Стандард
23.10.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, группа G, 3 тур
0 : 0
Завершен
Севилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - Севилья
Замена
В. Араужо
️️️️
И. Де Камарго
90'
81'
Желтая карточка
Г. Крыховяк
Замена
Х. Виера
️️️️
Д. Муджанги-Биа
79'
78'
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
А. Видаль
Замена
Д. Луи
️️️️
Э. Эно
67'
64'
Замена
Д. Суарес
️️️️
Х. Антонио Рейес
63'
Замена
К. Бакка
️️️️
К. Гамейро
53'
Желтая карточка
Э. Банега
51'
Желтая карточка
Ф. Наварро
Желтая карточка
А. Требель
50'
40'
Желтая карточка
А. Аррибас
Желтая карточка
Д. Муджанги-Биа
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
37
Йелле ван Дамм
ЛЗ
22
Мартин Милец
ЦЗ
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
21
Эйонг Эно
ЦП
91
Рикардо Фати
ЦП
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
16
Адриан Требель
ЦП
9
Игор Де Камарго
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
Главный тренер
Иван Вукоманович
Севилья
34
Бету
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
23
Даниэль Карришу
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Стандард
28
Гийом Хуберт
ВР
27
Дарвин Андраде
ЦЗ
14
Джефф Луи
ОП
4
Жульен де Сар
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
30
Винисиус Араужо
ЦФ
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
23
Коке
ПЗ
25
Стефан Мбиа
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Яго Аспас
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
4-4-2
16
Тюрам-Ульен
37
ван Дамм
5
Тейшейра
23
Киман
22
Милец
21
Эно
63
Муджанги-Биа
16
Требель
91
Фати
40
М'Поку
9
Де Камарго
4-1-4-1
34
Бету
22
Видаль
14
Аррибас
90
Фигейраш
3
Наварро
20
Крыховяк
19
Рейес
10
Иборра
11
Банега
23
Карришу
9
Гамейро
21
Эно
14
Луи
14
Луи
21
Эно
63
Муджанги-Биа
10
Виера
10
Виера
63
Муджанги-Биа
9
Де Камарго
30
Араужо
30
Араужо
9
Де Камарго
19
Рейес
4
Суарес
4
Суарес
19
Рейес
22
Видаль
10
Деулофеу
10
Деулофеу
22
Видаль
9
Гамейро
70
Бакка
70
Бакка
9
Гамейро
Остались в запасе
Стандард
Севилья
27
Дарвин Андраде
ЦЗ
28
Гийом Хуберт
ВР
4
Жульен де Сар
ЦП
Главный тренер
Иван Вукоманович
15
Серхио Рико
ВР
23
Коке
ПЗ
25
Стефан Мбиа
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
27
Дарвин Андраде
ЦЗ
28
Гийом Хуберт
ВР
4
Жульен де Сар
ЦП
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
23
Коке
ПЗ
25
Стефан Мбиа
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Иван Вукоманович
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Стандард - Севилья
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Хюсейн Гечек
(Стамбул)
Стадион:
Морис Дюфрасне
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