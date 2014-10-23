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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Интер - Сент-Этьен
Интер - Сент-Этьен: обзор матча 23 октября 2014
Интер
23.10.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, группа F, 3 тур
0 : 0
Завершен
Сент-Этьен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Сент-Этьен
Желтая карточка
Эрнанес
89'
Замена
Р. Крхин
️️️️
З. Кузманович
85'
85'
Замена
Р. Коад
️️️️
И. Диоманд
Желтая карточка
Жуан
80'
78'
Замена
П. Байссе
️️️️
Ф. Погба
Замена
Р. Паласио
️️️️
Ф. Гуарин
70'
65'
Замена
К. Монне-Паке
️️️️
Р. ван Вольфсвинкел
Замена
Эрнанес
️️️️
Я. М'Вила
53'
42'
Желтая карточка
М. Баял Салл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
16
Додо
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
6
Янн М'Вила
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
24
Лоик Перрен
ЦЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
10
Эрнанес
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
27
Жонатан Бризон
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
3-3-3-1
22
Каррисо
15
Жуан
3
Андреолли
15
Видич
16
Додо
6
М'Вила
15
Мбайе
8
Ковачич
13
Гуарин
8
Кузманович
9
Икарди
4-4-2
16
Руффье
19
Погба
26
Баял Салл
28
Теофил-Катерин
24
Перрен
27
Табану
18
Лемуан
11
Клеман
4
Диоманд
9
ван Вольфсвинкел
17
Амума
6
М'Вила
10
Эрнанес
10
Эрнанес
6
М'Вила
8
Кузманович
21
Крхин
21
Крхин
8
Кузманович
13
Гуарин
8
Паласио
8
Паласио
13
Гуарин
19
Погба
44
Байссе
44
Байссе
19
Погба
4
Диоманд
24
Коад
24
Коад
4
Диоманд
9
ван Вольфсвинкел
22
Монне-Паке
22
Монне-Паке
9
ван Вольфсвинкел
Остались в запасе
Интер
Сент-Этьен
1
Самир Ханданович
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
40
Жесси Мулен
ВР
27
Жонатан Бризон
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
1
Самир Ханданович
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
27
Жонатан Бризон
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Интер - Сент-Этьен
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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