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Лига Европы 2026/2027
Эшторил - Динамо
Эшторил - Динамо: обзор матча 23 октября 2014
Эшторил
23.10.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, группа E, 3 тур
1 : 2
Завершен
Динамо
90+5'
Й. Тавареш
52'
А. Кокорин
80'
Ю. Жирков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эшторил - Динамо
ГОЛ! 1:2!
Й. Тавареш
Пас отдал
Артуро
90'
+5
90'
+2
Желтая карточка
К. Нобоа
90'
+2
Замена
Б. Ротенберг
️️️️
М. Вальбуэна
Замена
Р. Ваш
️️️️
Себа
85'
Замена
М. Кабрера
️️️️
Клебер
81'
80'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Жирков
Пас отдал
К. Нобоа
Замена
Артуро
️️️️
Тозе
78'
Желтая карточка
Себа
76'
75'
Замена
К. Кураньи
️️️️
А. Кокорин
Пенальти не реализован!
Клебер
74'
Желтая карточка
Б. Мигел
70'
Желтая карточка
Клебер
62'
57'
Замена
Ю. Жирков
️️️️
А. Ионов
52'
ГОЛ! 0:1!
А. Кокорин
41'
Желтая карточка
В. Ванкер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эшторил
13
Вагнер да Силва
ВР
26
Рубен Фернандеш
ЛЗ
2
Йоан Тавареш
(К)
ЦЗ
4
Бруну Мигел
ЦЗ
5
Андерсон Луис
ПЗ
10
Кука
ЛП
25
Диогу Амаду
ОП
13
Андерсон Эсити
ОП
20
Тозе
АП
92
Себа
ПП
13
Клебер
ЦФ
Главный тренер
Жозе Коусейру
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
28
Александр Бюттнер
ЛЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
21
Вильям Ванкер
ОП
27
Игорь Денисов
(К)
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Эшторил
1
Павел Кешек
ВР
2
Бруно Насименто
ЦЗ
66
Филипе
ЦП
16
Матиас Кабрера
АП
9
Бруно Лопес
ЦФ
11
Артуро
ЦФ
32
Рикарду Ваш
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
4
Артур Юсупов
ЦП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
4-2-2-1-1
13
да Силва
26
Фернандеш
2
Тавареш
4
Мигел
5
Андерсон Луис
25
Амаду
13
Эсити
10
Кука
92
Себа
20
Тозе
13
Клебер
4-2-1-2-1
30
Габулов
34
Козлов
6
Дуглас
4
Самба
28
Бюттнер
21
Ванкер
27
Денисов
16
Нобоа
11
Ионов
28
Вальбуэна
9
Кокорин
20
Тозе
11
Артуро
11
Артуро
20
Тозе
92
Себа
32
Ваш
32
Ваш
92
Себа
13
Клебер
16
Кабрера
16
Кабрера
13
Клебер
11
Ионов
18
Жирков
18
Жирков
11
Ионов
28
Вальбуэна
28
Ротенберг
28
Ротенберг
28
Вальбуэна
9
Кокорин
22
Кураньи
22
Кураньи
9
Кокорин
Остались в запасе
Эшторил
Динамо
66
Филипе
ЦП
2
Бруно Насименто
ЦЗ
9
Бруно Лопес
ЦФ
1
Павел Кешек
ВР
Главный тренер
Жозе Коусейру
1
Антон Шунин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
4
Артур Юсупов
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
66
Филипе
ЦП
2
Бруно Насименто
ЦЗ
9
Бруно Лопес
ЦФ
1
Павел Кешек
ВР
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
4
Артур Юсупов
ЦП
Главный тренер
Жозе Коусейру
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Эшторил - Динамо
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Алон Йефет
(Нетанья)
Стадион:
Антонио Коимбра де Мота
Где смотреть матч:
"НТВ" 22:50 (прямая)
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