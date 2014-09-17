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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - АПОЭЛ
Барселона - АПОЭЛ: обзор матча 17 сентября 2014
Барселона
17.09.2014, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа F, 1 тур
1 : 0
Завершен
АПОЭЛ
28'
Ж. Пике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - АПОЭЛ
79'
Замена
К. Хараламбидис
️️️️
Т. Де Винсенти
Замена
Рафинья
️️️️
С. Роберто
79'
75'
Замена
Р. Джеббур
️️️️
К. Шеридан
Замена
С. Рамирес
️️️️
М. Эль-Хаддади
68'
61'
Замена
Г. Мандука
️️️️
Т. Гомеш
Замена
А. Иньеста
️️️️
Хави
61'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Пике
Пас отдал
Л. Месси
28'
27'
Желтая карточка
М. Антониадес
11'
Желтая карточка
Винисиус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
16
Серхи Сампер
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Хави
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
АПОЭЛ
78
Урко Пардо
ВР
3
Жоао Гильерме
ЦЗ
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
26
Нуну Мораиш
ЦП
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
16
Винисиус
ЦП
30
Томас Де Винсенти
АП
8
Тиагу Гомеш
АП
9
Киллиан Шеридан
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
5
Дуглас
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
12
Рафинья
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
АПОЭЛ
22
Дионисиос Хиотис
ВР
4
Кака
ЦЗ
21
Густаво Мандука
ЛП
18
Костакис Артиматас
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
10
Костас Хараламбидис
ПП
19
Рафик Джеббур
ЦФ
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
3
Адриано
5
Бартра
3
Пике
10
Алвес
16
Сампер
6
Роберто
6
Хави
10
Неймар
10
Месси
16
Эль-Хаддади
4-3-2-1
78
Пардо
28
Мариу Сержиу
23
Антониадес
50
Карлао
3
Гильерме
26
Мораиш
46
Алонефтис
16
Винисиус
30
Де Винсенти
8
Гомеш
9
Шеридан
6
Хави
8
Иньеста
8
Иньеста
6
Хави
6
Роберто
12
Рафинья
12
Рафинья
6
Роберто
16
Эль-Хаддади
19
Рамирес
19
Рамирес
16
Эль-Хаддади
8
Гомеш
21
Мандука
21
Мандука
8
Гомеш
30
Де Винсенти
10
Хараламбидис
10
Хараламбидис
30
Де Винсенти
9
Шеридан
19
Джеббур
19
Джеббур
9
Шеридан
Остались в запасе
Барселона
АПОЭЛ
1
Клаудио Браво
ВР
5
Дуглас
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
22
Дионисиос Хиотис
ВР
4
Кака
ЦЗ
18
Костакис Артиматас
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
Главный тренер
Гиоргос Донис
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
5
Дуглас
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
Остались в запасе
22
Дионисиос Хиотис
ВР
4
Кака
ЦЗ
18
Костакис Артиматас
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Гиоргос Донис
Статистика матча Барселона - АПОЭЛ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Камп Ноу
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