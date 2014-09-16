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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Базель
Реал - Базель: обзор матча 16 сентября 2014
Реал
16.09.2014, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа B, 1 тур
5 : 1
Завершен
Базель
14'
М. Сухи (АГ)
29'
Г. Бэйл
30'
К. Роналду
36'
Х. Родригес
78'
К. Бензема
38'
Д. Гонсалес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Базель
90'
+1
Желтая карточка
Т. Джака
Желтая карточка
Пепе
83'
82'
Замена
М. Дельгадо
️️️️
Ф. Фрай
Замена
Чичарито
️️️️
К. Бензема
80'
ГОЛ! 5:1!
К. Бензема
Пас отдал
К. Роналду
78'
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
Л. Модрич
75'
74'
Замена
Б. Эмболо
️️️️
М. Штреллер
Замена
Р. Варан
️️️️
С. Рамос
66'
63'
Замена
Й. Какитани
️️️️
В. Самуэль
59'
Желтая карточка
В. Самуэль
53'
Желтая карточка
М. Эль-Ненни
38'
ГОЛ! 4:1!
Д. Гонсалес
Пас отдал
Л. Дзуффи
ГОЛ! 4:0!
Х. Родригес
36'
ГОЛ! 3:0!
К. Роналду
Пас отдал
Г. Бэйл
30'
ГОЛ! 2:0!
Г. Бэйл
Пас отдал
Л. Модрич
29'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Сухи
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
6
Начо
ПЗ
10
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Базель
31
Томаш Вацлик
ВР
4
Беранг Сафари
ЛАЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
34
Таулант Джака
ПАЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ОП
20
Фабиан Фрай
ОП
7
Лука Дзуффи
ЦП
10
Дерлис Гонсалес
ЦП
9
Марко Штреллер
(К)
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
22
Иско
АП
14
Чичарито
ЦФ
Базель
18
Джермано Вайлати
ВР
27
Насер Алийи
ЛЗ
33
Давиде Калла
ЦП
10
Матиас Дельгадо
АП
8
Йоширо Какитани
ЦФ
11
Шкелзен Гаши
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
4-2-2-2
12
Касильяс
12
Марсело
3
Пепе
93
Рамос
6
Начо
10
Модрич
8
Кроос
23
Родригес
18
Бэйл
9
Бензема
7
Роналду
3-4-2-1
31
Вацлик
17
Сухи
5
Шер
6
Самуэль
34
Джака
6
Эль-Ненни
20
Фрай
4
Сафари
7
Дзуффи
10
Гонсалес
9
Штреллер
93
Рамос
19
Варан
19
Варан
93
Рамос
10
Модрич
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
10
Модрич
9
Бензема
14
Чичарито
14
Чичарито
9
Бензема
6
Самуэль
8
Какитани
8
Какитани
6
Самуэль
20
Фрай
10
Дельгадо
10
Дельгадо
20
Фрай
9
Штреллер
7
Эмболо
7
Эмболо
9
Штреллер
Остались в запасе
Реал
Базель
1
Кейлор Навас
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
22
Иско
АП
Главный тренер
Карло Анчелотти
27
Насер Алийи
ЛЗ
18
Джермано Вайлати
ВР
33
Давиде Калла
ЦП
11
Шкелзен Гаши
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
22
Иско
АП
Остались в запасе
27
Насер Алийи
ЛЗ
18
Джермано Вайлати
ВР
33
Давиде Калла
ЦП
11
Шкелзен Гаши
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Реал - Базель
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Помощники судьи:
Юре Прапротник (Словения)
Роберт Вукан (Словения)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 22:30 (прямая)
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