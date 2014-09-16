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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ливерпуль - Лудогорец
Ливерпуль - Лудогорец: обзор матча 16 сентября 2014
Ливерпуль
16.09.2014, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа B, 1 тур
2 : 1
Завершен
Лудогорец
82'
М. Балотелли
90+3'
С. Джеррард (П)
90'
Д. Абало
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Лудогорец
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Джеррард
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
М. Борян
90'
ГОЛ! 1:1!
Д. Абало
Пас отдал
Х. Юнес
86'
Замена
Х. Юнес
️️️️
Р. Безьяк
85'
Замена
Ф. Эшпинью
️️️️
С. Дьяков
ГОЛ! 1:0!
М. Балотелли
Пас отдал
А. Морено
82'
76'
Желтая карточка
Й. Минев
72'
Замена
Д. Абало
️️️️
В. Мисиджан
Замена
Л. Лейва
️️️️
Ф. Коутиньо
68'
Замена
Ф. Борини
️️️️
А. Лаллана
67'
54'
Желтая карточка
Ж. Кайсара
5'
Желтая карточка
А. Александров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Стивен Джеррард
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Лудогорец
82
Милан Борян
ВР
25
Йордан Минев
ЛЗ
77
Михаил Александров
ЛАЗ
27
Козмин Моци
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
15
Александар Александров
ЦЗ
84
Марселиньо
ЦП
18
Светослав Дьяков
ЦП
12
Анисе
ЦП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
14
Роман Безьяк
ЦФ
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
10
Сусо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Лудогорец
1
Эмил Господинов
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
88
Вандерсон
ЛВ
10
Фабиу Эшпинью
ЦП
17
Дани Абало
ЦП
23
Христо Златински
ЦП
99
Хамза Юнес
ЦФ
4-2-3-1
22
Миньоле
5
Морено
6
Ловрен
12
Сахо
22
Манкильо
14
Хендерсон
8
Джеррард
19
Стерлинг
10
Лаллана
11
Коутиньо
45
Балотелли
4-1-3-2
82
Борян
27
Моци
80
Кайсара
15
Александров
25
Минев
77
Александров
84
Марселиньо
18
Дьяков
12
Анисе
14
Безьяк
7
Мисиджан
11
Коутиньо
6
Лейва
6
Лейва
11
Коутиньо
10
Лаллана
16
Борини
16
Борини
10
Лаллана
18
Дьяков
10
Эшпинью
10
Эшпинью
18
Дьяков
7
Мисиджан
17
Абало
17
Абало
7
Мисиджан
14
Безьяк
99
Юнес
99
Юнес
14
Безьяк
Остались в запасе
Ливерпуль
Лудогорец
25
Брэд Джонс
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
10
Сусо
ПВ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
1
Эмил Господинов
ВР
23
Христо Златински
ЦП
88
Вандерсон
ЛВ
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
10
Сусо
ПВ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Остались в запасе
1
Эмил Господинов
ВР
23
Христо Златински
ЦП
88
Вандерсон
ЛВ
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Статистика матча Ливерпуль - Лудогорец
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
- : -
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 9 тур
Лудогорец
2 : 1
14.09.2026
Септември
Информация о матче
Главный судья:
Матей Юг
(Любляна)
Стадион:
Энфилд Роуд
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