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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ливерпуль - Марсель
Ливерпуль - Марсель: обзор матча 26 ноября 2008
Ливерпуль
26.11.2008, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа D, 5 тур
1 : 0
Завершен
Марсель
23'
С. Джеррард
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Марсель
Замена
М. Самасса
️️️️
Л. Боннар
Замена
Л. Лейва
️️️️
Д. Кейт
Желтая карточка
Х. Маскерано
Желтая карточка
М. Ньянг
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Б. Коне
Замена
Й. Бенаюн
️️️️
А. Риера
ГОЛ! 1:0!
С. Джеррард
Пас отдал
Х. Алонсо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
77
Альберт Риера
ЛП
14
Хавьер Маскерано
ОП
8
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
23
Рональд Зубар
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
27
Лорик Цана
(К)
ОП
8
Бенуа Шейру
ЦП
15
Карим Зиани
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
14
Бакари Коне
ПП
76
Мамаду Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Эрик Геретс
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
3
Андреа Доссена
ЛП
6
Лукас Лейва
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
7
Робби Кин
ЦФ
Марсель
1
Руди Риу
ВР
44
Жульен Родригес
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
7
Будевейн Зенден
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
16
Мамаду Самасса
ЦФ
4-1-4-1
25
Рейна
6
Аурелио
23
Каррагер
22
Аггер
5
Арбелоа
14
Маскерано
77
Риера
8
Джеррард
3
Алонсо
7
Кейт
9
Торрес
4-1-3-1-1
30
Манданда
21
Боннар
23
Зубар
4
Хилтон
0
Тайво
27
Цана
14
Коне
15
Зиани
8
Шейру
8
Бен Арфа
76
Ньянг
77
Риера
51
Бенаюн
51
Бенаюн
77
Риера
7
Кейт
6
Лейва
6
Лейва
7
Кейт
14
Коне
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
14
Коне
21
Боннар
16
Самасса
16
Самасса
21
Боннар
Остались в запасе
Ливерпуль
Марсель
12
Диего Кавальери
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
8
Райан Бабел
ЦФ
7
Робби Кин
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
1
Руди Риу
ВР
44
Жульен Родригес
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
7
Будевейн Зенден
ЦП
Главный тренер
Эрик Геретс
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
8
Райан Бабел
ЦФ
7
Робби Кин
ЦФ
Остались в запасе
1
Руди Риу
ВР
44
Жульен Родригес
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
7
Будевейн Зенден
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Эрик Геретс
Статистика матча Ливерпуль - Марсель
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Олегариу Бенкеренса
(Лейрия)
Помощники судьи:
Жозе Кардинал
Бертину Кунья Миранда (оба - Португалия)
Делегат:
Свейн Йоханнесен (Норвегия)
Стадион:
Энфилд Роуд
Посещаемость:
42010 из 45276 зрителей (92%)
Где смотреть матч:
"Спорт" 22:30 (прямая); "НТВ+ Теннис" 00:40 (в записи)
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