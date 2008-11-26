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Лига чемпионов 2026/2027
ЧФР Клуж - Рома
ЧФР Клуж - Рома: обзор матча 26 ноября 2008
ЧФР Клуж
26.11.2008, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа A, 5 тур
1 : 3
Завершен
Рома
11'
М. Бриги
23'
Ф. Тотти
64'
М. Бриги
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЧФР Клуж - Рома
Замена
Д. Писарро
️️️️
С. Перротта
Замена
Й. Риисе
️️️️
М. Тонетто
Замена
Ч. Деяк
️️️️
Э. Трикэ
Желтая карточка
К. Панин
Замена
М. Вучинич
️️️️
Ф. Тотти
Желтая карточка
Ф. Тотти
Желтая карточка
Э. Трикэ
Замена
С. Пералта
️️️️
Р. Дани
Замена
Э. Коне
️️️️
С. Дюбарбье
ГОЛ! 0:3!
М. Бриги
Пас отдал
Р. Таддеи
Желтая карточка
Д. Де Росси
ГОЛ! 0:2!
Ф. Тотти
11'
ГОЛ! 0:1!
М. Бриги
Пас отдал
С. Перротта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
2
Альваро Перейра
ЛЗ
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
4
Кристиан Панин
ЛЗ
27
Андре Галиасси
ЦЗ
12
Рикардо Каду
ЦЗ
6
Габриэль Мурешан
ОП
19
Эммануэль Коне
ЦП
66
Рикардо Дани
ЦП
19
Хуан Кулио
ЦП
10
Эуджен Трикэ
АП
Главный тренер
Иоан Андоне
Рома
32
Дони
ВР
0
Макс Тонетто
ЛЗ
4
Жуан
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
10
Франческо Тотти
ЦФ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
ЧФР Клуж
98
Нуну Кларо
ВР
15
Уго Алкантара
ЦЗ
8
Сикшто Пералта
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
99
Ней
ЦФ
Рома
1
Артур
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
51
Симоне Лориа
ЦЗ
7
Давид Писарро
ЦП
7
Жереми Менез
ЦФ
0
Винченцо Монтелла
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
3-3-3-1
16
Дюбарбье
27
Галиасси
12
Каду
4
Панин
6
Мурешан
2
Перейра
19
Коне
66
Дани
19
Кулио
10
Трикэ
4-4-2
32
Дони
27
Кассетти
4
Жуан
5
Мексес
0
Тонетто
11
Таддеи
20
Перротта
4
Бриги
16
Де Росси
10
Баптиста
10
Тотти
66
Дани
8
Пералта
8
Пералта
66
Дани
10
Трикэ
10
Деяк
10
Деяк
10
Трикэ
0
Тонетто
6
Риисе
6
Риисе
0
Тонетто
20
Перротта
7
Писарро
7
Писарро
20
Перротта
10
Тотти
9
Вучинич
9
Вучинич
10
Тотти
Остались в запасе
ЧФР Клуж
Рома
99
Ней
ЦФ
98
Нуну Кларо
ВР
15
Уго Алкантара
ЦЗ
Главный тренер
Иоан Андоне
1
Артур
ВР
51
Симоне Лориа
ЦЗ
7
Жереми Менез
ЦФ
0
Винченцо Монтелла
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
99
Ней
ЦФ
98
Нуну Кларо
ВР
15
Уго Алкантара
ЦЗ
Остались в запасе
1
Артур
ВР
51
Симоне Лориа
ЦЗ
7
Жереми Менез
ЦФ
0
Винченцо Монтелла
ЦФ
Главный тренер
Иоан Андоне
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча ЧФР Клуж - Рома
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ЧФР Клуж
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ЧФР Клуж
- : -
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Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Лусилиу Батишта
(Алмада)
Помощники судьи:
Жоау Феррейра
Сержиу Лакруа (оба - Португалия)
Делегат:
Кристиан Кофоед (Дания)
Стадион:
Константин Рэдулеску
Посещаемость:
19292 из 30000 зрителей (64%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 00:55 (в записи)
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