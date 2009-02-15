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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Сампдория
Ювентус - Сампдория: обзор матча 15 февраля 2009
Ювентус
15.02.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 24 тур
1 : 1
Завершен
Сампдория
62'
Амаури
10'
Д. Паццини
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Сампдория
Замена
К. Маркизио
️️️️
Тиагу
Замена
Р. Циглер
️️️️
А. Кассано
Замена
М. Ферри
️️️️
Д. Гастальделло
Травма
Д. Гастальделло
Замена
М. Маркьонни
️️️️
М. Каморанези
Желтая карточка
Н. Легротталье
Желтая карточка
Д. Гастальделло
ГОЛ! 1:1!
Амаури
Пас отдал
С. Джовинко
Замена
М. Да Кошта
️️️️
А. Раджи
Желтая карточка
П. Недвед
Замена
С. Джовинко
️️️️
К. Поульсен
Травма
К. Молинаро
10'
ГОЛ! 0:1!
Д. Паццини
Пас отдал
А. Кассано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
0
Улоф Мельберг
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
11
Павел Недвед
ЛП
5
Тиагу
ЦП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
45
Мауро Каморанези
ПП
10
Алессандро Дель Пьеро
(К)
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Сампдория
12
Лука Кастеллацци
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
0
Даниеле Франческини
ЦП
17
Анджело Паломбо
(К)
АП
4
Марко Падалино
ПП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Сампдория
83
Антонио Миранте
ВР
29
Микеле Ферри
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
17
Маттиа Мустаккио
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
4-4-2
1
Буффон
3
Молинаро
0
Мельберг
6
Легротталье
26
Грыгера
11
Недвед
5
Тиагу
29
Поульсен
45
Каморанези
11
Амаури
10
Дель Пьеро
3-3-1-2
12
Кастеллацци
5
Гастальделло
18
Станкявичус
24
Раджи
4
Падалино
0
Франческини
23
Саммарко
17
Паломбо
99
Кассано
11
Паццини
5
Тиагу
10
Маркизио
10
Маркизио
5
Тиагу
45
Каморанези
32
Маркьонни
32
Маркьонни
45
Каморанези
29
Поульсен
21
Джовинко
21
Джовинко
29
Поульсен
5
Гастальделло
29
Ферри
29
Ферри
5
Гастальделло
24
Раджи
3
Да Кошта
3
Да Кошта
24
Раджи
99
Кассано
3
Циглер
3
Циглер
99
Кассано
Остались в запасе
Ювентус
Сампдория
13
Александр Маннингер
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
17
Маттиа Мустаккио
ЦФ
83
Антонио Миранте
ВР
27
Даниэле Дессена
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
Остались в запасе
17
Маттиа Мустаккио
ЦФ
83
Антонио Миранте
ВР
27
Даниэле Дессена
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Ювентус - Сампдория
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Стадио Олимпико
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