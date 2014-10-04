Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - НАК Бреда
Хераклес - НАК Бреда: обзор матча 04 октября 2014
Хераклес
04.10.2014, суббота, 20:30
Голландия. Эредивизие, 8 тур
6 : 1
Завершен
НАК Бреда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Хераклес - НАК Бреда
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
3 : 3
17.05.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
НАК Бреда
2 : 0
10.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
2 : 0
02.05.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
НАК Бреда
0 : 2
25.04.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Фортуна
1 : 1
12.04.2026
НАК Бреда
Информация о матче
Стадион:
Эрве Асито
Новости команд
Все
Хераклес
НАК Бреда
«АЗ Алкмаар» – «Хераклес»: прогноз и ставки на матч 15 марта 2026 с коэффициентом 2.12
14 марта
«НАК» – «Фейеноорд»: прогноз и ставки на матч 8 марта 2026 с коэффициентом 1.8
7 марта
«Хераклес» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 6 марта 2026 с коэффициентом 1.95
5 марта
«Хераклес» – «ПСВ»: прогноз и ставки на матч 28 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
27 февраля
«Телстар» – «НАК»: прогноз и ставки на матч 27 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
26 февраля
«АЗ Алкмаар» – «Хераклес»: прогноз и ставки на матч 15 марта 2026 с коэффициентом 2.12
14 марта
«Хераклес» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 6 марта 2026 с коэффициентом 1.95
5 марта
«Хераклес» – «ПСВ»: прогноз и ставки на матч 28 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
27 февраля
«Гоу Эхед Иглс» – «Хераклес»: прогноз и ставки на матч 22 февраля 2026 с коэффициентом 1.65
21 февраля
«Хераклес» – «Фортуна»: прогноз и ставки на матч 1 февраля с коэффициентом 1.73
31 января
«НАК» – «Фейеноорд»: прогноз и ставки на матч 8 марта 2026 с коэффициентом 1.8
7 марта
«Телстар» – «НАК»: прогноз и ставки на матч 27 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
26 февраля
«НАК» – «Волендам»: прогноз и ставки на матч 21 февраля 2026 с коэффициентом 1.70
20 февраля
«НАК» – «Экселсиор»: прогноз и ставки на матч 6 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
5 февраля
НАК – «Твенте»: прогноз и ставки на матч 30 января 2026 с коэффициентом 1.43
29 января
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+