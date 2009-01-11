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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Сиена
Ювентус - Сиена: обзор матча 11 января 2009
Ювентус
11.01.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 0
Завершен
Сиена
33'
А. Дель Пьеро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Сиена
Замена
️️️️
Л. Дель Прете
Замена
К. Поульсен
️️️️
К. Маркизио
Замена
П. Де Челье
️️️️
М. Маркьонни
Замена
Д. Пакер
️️️️
П. Кодря
Замена
К. Дзанетти
️️️️
М. Сиссоко
Замена
М. Фрик
️️️️
Э. Калайо
Желтая карточка
З. Грыгера
+1
ГОЛ! 1:0!
А. Дель Пьеро
16'
Желтая карточка
П. Кодря
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
0
Улоф Мельберг
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
11
Павел Недвед
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
10
Алессандро Дель Пьеро
(К)
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Сиена
12
Эмануэле Манитта
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
28
Гонцалу Брандау
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
21
Лоренцо Дель Прете
ПЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЛП
5
Пол Кодря
ОП
13
Хуссин Харджа
АП
20
Лукаш Яролим
ПП
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Ювентус
12
Антонио Кименти
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
14
Кристиано Дзанетти
ЦП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Сиена
0
Димитриос Элефверопулос
ВР
0
Космин Моци
ЦЗ
0
Дуглас Пакер
ЦП
0
Антонио Дзито
ЦП
10
Мануэль Коппола
ЦП
84
Ахмед Баруссо
ЦП
4
Марио Фрик
ЦФ
4-4-2
13
Маннингер
3
Молинаро
6
Легротталье
0
Мельберг
26
Грыгера
11
Недвед
10
Маркизио
22
Сиссоко
32
Маркьонни
11
Амаури
10
Дель Пьеро
4-1-2-1-2
12
Манитта
21
Дель Прете
28
Брандау
90
Портанова
36
Дель Гроссо
5
Кодря
20
Яролим
14
Галлоппа
13
Харджа
16
Калайо
5
Геззаль
32
Маркьонни
29
Де Челье
29
Де Челье
32
Маркьонни
22
Сиссоко
14
Дзанетти
14
Дзанетти
22
Сиссоко
10
Маркизио
29
Поульсен
29
Поульсен
10
Маркизио
5
Кодря
0
Пакер
0
Пакер
5
Кодря
16
Калайо
4
Фрик
4
Фрик
16
Калайо
Остались в запасе
Ювентус
Сиена
12
Антонио Кименти
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
0
Космин Моци
ЦЗ
0
Антонио Дзито
ЦП
0
Димитриос Элефверопулос
ВР
10
Мануэль Коппола
ЦП
84
Ахмед Баруссо
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
12
Антонио Кименти
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Остались в запасе
0
Космин Моци
ЦЗ
0
Антонио Дзито
ЦП
0
Димитриос Элефверопулос
ВР
10
Мануэль Коппола
ЦП
84
Ахмед Баруссо
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Ювентус - Сиена
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Стадио Олимпико
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