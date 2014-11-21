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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - ЦСКА (мол)
Краснодар (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 21 ноября 2014
Краснодар (мол)
21.11.2014, пятница, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 15 тур
3 : 1
Завершен
ЦСКА (мол)
22'
Н. Гаджиев
53'
Д. Воробьев
87'
Д. Бакай
60'
А. Гордюшенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар (мол) - ЦСКА (мол)
Замена
Д. Новак
️️️️
Д. Фомин
89'
ГОЛ! 3:1!
Д. Бакай
87'
85'
Красная карточка
А. Головин
Замена
А. Батютин
️️️️
Н. Гаджиев
82'
73'
Замена
И. Дрыков
️️️️
Д. Масютин
Замена
Д. Бакай
️️️️
Д. Воробьев
68'
Замена
О. Ланин
️️️️
А. Агеев
68'
60'
ГОЛ! 2:1!
А. Гордюшенко
Замена
Л. Гогличидзе
️️️️
А. Лузин
57'
Замена
Н. Комличенко
️️️️
П. Марушко
56'
ГОЛ! 2:0!
Д. Воробьев
53'
Замена
И. Жигулев
️️️️
И. Черчесов
49'
46'
Замена
А. Гордюшенко
️️️️
Н. Титов
Желтая карточка
Д. Фомин
41'
24'
Замена
М. Алибеков
️️️️
А. Николаеш
ГОЛ! 1:0!
Н. Гаджиев
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
61
Дмитрий Горячкин
ВР
5
Виталий Стежко
ЦЗ
77
Максим Старков
ЦЗ
93
Антон Мальцев
ЦЗ
37
Александр Лузин
ЦЗ
74
Даниил Фомин
ОП
90
Инал Черчесов
ЦП
76
Александр Агеев
АП
97
Нурик Гаджиев
ЦФ
53
Павел Марушко
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Максим Пряников
ЦСКА (мол)
1
Илья Помазун
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
25
Денис Масютин
ЦЗ
51
Анатолие Николаеш
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
49
Никита Титов
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
11
Александр Макаров
ЦП
24
Максим Мартусевич
ЦП
10
Александр Головин
АП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
Главный тренер
Александр Гришин
Краснодар (мол)
1
Антон Федюшкин
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Дмитрий Новак
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
49
Дмитрий Бакай
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
ЦСКА (мол)
1
Иван Злобин
ВР
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
52
Игорь Дрыков
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
4-1-1-1-3
61
Горячкин
5
Стежко
93
Мальцев
37
Лузин
77
Старков
74
Фомин
90
Черчесов
76
Агеев
10
Воробьев
53
Марушко
97
Гаджиев
4-4-2
1
Помазун
25
Масютин
51
Николаеш
23
Чернов
17
Котов
5
Ондуа
11
Макаров
24
Мартусевич
49
Титов
13
Георгиевский
10
Головин
37
Лузин
3
Гогличидзе
3
Гогличидзе
37
Лузин
10
Воробьев
49
Бакай
49
Бакай
10
Воробьев
97
Гаджиев
72
Батютин
72
Батютин
97
Гаджиев
76
Агеев
64
Ланин
64
Ланин
76
Агеев
74
Фомин
2
Новак
2
Новак
74
Фомин
90
Черчесов
10
Жигулев
10
Жигулев
90
Черчесов
53
Марушко
27
Комличенко
27
Комличенко
53
Марушко
25
Масютин
52
Дрыков
52
Дрыков
25
Масютин
51
Николаеш
99
Алибеков
99
Алибеков
51
Николаеш
49
Титов
72
Гордюшенко
72
Гордюшенко
49
Титов
Остались в запасе
Краснодар (мол)
ЦСКА (мол)
1
Антон Федюшкин
ВР
Главный тренер
Максим Пряников
1
Иван Злобин
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Остались в запасе
1
Антон Федюшкин
ВР
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
Главный тренер
Максим Пряников
Главный тренер
Александр Гришин
Статистика матча Краснодар (мол) - ЦСКА (мол)
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Ермаков
(Краснодар)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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