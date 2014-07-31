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Викингур - Риека
Викингур - Риека: обзор матча 31 июля 2014
Викингур
31.07.2014, четверг, 22:00
Лига Европы, 3 раунд
0 : 4
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Риека
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