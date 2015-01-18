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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Малага
Севилья - Малага: обзор матча 18 января 2015
Севилья
18.01.2015, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 19 тур
2 : 0
Завершен
Малага
36'
К. Бакка
68'
Д. Суарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Малага
Желтая карточка
Бету
81'
Замена
Я. Аспас
️️️️
К. Бакка
80'
78'
Замена
Л. Альберто
️️️️
Саму
Замена
К. Гамейро
️️️️
Ж. Деулофеу
70'
ГОЛ! 2:0!
Д. Суарес
Пас отдал
К. Бакка
68'
Замена
Д. Суарес
️️️️
Э. Банега
60'
58'
Замена
Х. Гуэрра
️️️️
Дуда
58'
Замена
Хуанми
️️️️
С. Кастильехо
ГОЛ! 1:0!
К. Бакка
Пас отдал
Ж. Деулофеу
36'
Желтая карточка
В. Иборра
33'
20'
Желтая карточка
Ресио
Желтая карточка
Х. Антонио Рейес
18'
Желтая карточка
Г. Крыховяк
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
34
Бету
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
36
Ресио
ЦП
14
Саму
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
4
Денис Суарес
АП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
18
Луис Альберто
АП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
3-1-4-2
34
Бету
3
Наварро
90
Фигейраш
15
Колоджейчак
20
Крыховяк
19
Рейес
10
Иборра
23
Карришу
11
Банега
10
Деулофеу
70
Бакка
4-3-2-1
13
Камени
16
Росалес
5
Антунеш
2
Ангелери
23
Торрес
36
Ресио
14
Саму
10
Дардер
70
Кастильехо
17
Дуда
39
Амрабат
11
Банега
4
Суарес
4
Суарес
11
Банега
10
Деулофеу
9
Гамейро
9
Гамейро
10
Деулофеу
70
Бакка
10
Аспас
10
Аспас
70
Бакка
14
Саму
18
Альберто
18
Альберто
14
Саму
17
Дуда
24
Гуэрра
24
Гуэрра
17
Дуда
70
Кастильехо
7
Хуанми
7
Хуанми
70
Кастильехо
Остались в запасе
Севилья
Малага
15
Серхио Рико
ВР
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
21
Рикарду Орта
ЛВ
13
Гильермо Очоа
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
Остались в запасе
21
Рикарду Орта
ЛВ
13
Гильермо Очоа
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Севилья - Малага
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Антонио Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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