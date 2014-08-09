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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Металлист
Шахтер - Металлист: обзор матча 09 августа 2014
Шахтер
09.08.2014, суббота, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Металлист
53'
Я. Ракицкий
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Металлист
84'
Замена
А. Березовчук
️️️️
Д. Кулаков
Замена
Фред
️️️️
Тайсон
83'
82'
Замена
А. Радченко
️️️️
О. Красноперов
Желтая карточка
Т. Степаненко
66'
65'
Замена
А. Осман
️️️️
П. Ребенок
Желтая карточка
Илсиньо
63'
62'
Желтая карточка
Эдмар
Замена
Дентиньо
️️️️
Марлос
60'
ГОЛ! 1:0!
Я. Ракицкий
53'
Замена
С. Кривцов
️️️️
А. Гладкий
21'
Красная карточка
И. Ордец
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
11
Тайсон
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
4
Луис Адриано
АП
77
Илсиньо
ПВ
10
Марлос
ПВ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Металлист
35
Богдан Шуст
ВР
6
Марсио Азеведо
ЛЗ
24
Юссуф
ЦЗ
19
Сергей Пшеничных
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
82
Павел Ребенок
ЛП
32
Олег Красноперов
ОП
8
Эдмар
ОП
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
70
Жажа
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
20
Фернандо
ОП
7
Фред
ЦП
31
Дентиньо
ЦФ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
43
Юрий Ткачук
ОП
41
Илья Чередниченко
ЦП
46
Артем Радченко
ЦФ
4-1-3-2
1
Каниболоцкий
13
Шевчук
18
Ордец
44
Ракицкий
33
Срна
27
Степаненко
11
Тайсон
4
Адриано
10
Марлос
20
Гладкий
77
Илсиньо
3-4-2-1
35
Шуст
15
Кулаков
24
Юссуф
19
Пшеничных
3
Вильягра
32
Красноперов
8
Эдмар
6
Азеведо
19
Торрес
82
Ребенок
70
Жажа
10
Марлос
31
Дентиньо
31
Дентиньо
10
Марлос
20
Гладкий
27
Кривцов
27
Кривцов
20
Гладкий
11
Тайсон
7
Фред
7
Фред
11
Тайсон
32
Красноперов
46
Радченко
46
Радченко
32
Красноперов
82
Ребенок
5
Осман
5
Осман
82
Ребенок
15
Кулаков
4
Березовчук
4
Березовчук
15
Кулаков
Остались в запасе
Шахтер
Металлист
50
Сергей Болбат
ПЗ
30
Андрей Пятов
ВР
20
Фернандо
ОП
18
Веллингтон Нем
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
41
Илья Чередниченко
ЦП
81
Владимир Дишленкович
ВР
6
Марко Торсильери
ЦЗ
43
Юрий Ткачук
ОП
Остались в запасе
50
Сергей Болбат
ПЗ
30
Андрей Пятов
ВР
20
Фернандо
ОП
18
Веллингтон Нем
ЦФ
Остались в запасе
41
Илья Чередниченко
ЦП
81
Владимир Дишленкович
ВР
6
Марко Торсильери
ЦЗ
43
Юрий Ткачук
ОП
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Шахтер - Металлист
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Можаровский
(Львов)
Стадион:
Арена-Львов
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