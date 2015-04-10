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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Олимп-Долгопрудный - Знамя Труда
Олимп-Долгопрудный - Знамя Труда: обзор матча 10 апреля 2015
Олимп-Долгопрудный
10.04.2015, пятница, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 21 тур
2 : 1
Завершен
Знамя Труда
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Статистика матча Олимп-Долгопрудный - Знамя Труда
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0
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Матчи команд
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Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
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Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
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Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 35 тур
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1 : 0
30.04.2022
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Россия. ФНЛ, 34 тур
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23.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Знамя Труда
Товарищеские матчи
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8 : 0
03.07.2026
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25.10.2025
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Ротор-2
0 : 3
18.10.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
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11.10.2025
Зенит
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