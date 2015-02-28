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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Шальке-04
Боруссия Д - Шальке-04: обзор матча 28 февраля 2015
Боруссия Д
28.02.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
3 : 0
Завершен
Шальке-04
78'
П. Обамеянг
79'
Г. Мхитарян
86'
М. Ройс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Шальке-04
Замена
С. Кель
️️️️
Н. Шахин
87'
ГОЛ! 3:0!
М. Ройс
86'
Замена
С. Бендер
️️️️
И. Гюндоган
83'
Желтая карточка
П. Обамеянг
79'
ГОЛ! 2:0!
Г. Мхитарян
Пас отдал
И. Гюндоган
79'
ГОЛ! 1:0!
П. Обамеянг
78'
Желтая карточка
М. Шмельцер
76'
Замена
Я. Блащиковски
️️️️
С. Кагава
76'
75'
Желтая карточка
М. Хегер
64'
Замена
Т. Барнетта
️️️️
К. Боатенг
44'
Желтая карточка
Б. Хеведес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
18
Марко Ройс
АП
21
Оливер Кирх
ПП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Шальке-04
1
Тимон Велленройтер
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
6
Марко Хегер
ОП
33
Роман Нойштедтер
ОП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
5
Себастьян Кель
ОП
28
Жереми Дудзяк
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Шальке-04
28
Кристиан Веткло
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
7
Макс Майер
АП
33
Сидней Сэм
ПП
36
Феликс Платте
ЦФ
3-4-2-1
1
Вайденфеллер
29
Шмельцер
15
Хуммельс
3
Суботич
22
Мхитарян
20
Гюндоган
8
Шахин
21
Кирх
18
Ройс
10
Кагава
7
Обамеянг
3-4-1-2
1
Велленройтер
22
Настасич
3
Аого
5
Хеведес
2
Учида
6
Хегер
33
Нойштедтер
28
Фукс
27
Боатенг
13
Чупо-Мотинг
21
Хунтелаар
20
Гюндоган
5
Бендер
5
Бендер
20
Гюндоган
8
Шахин
5
Кель
5
Кель
8
Шахин
10
Кагава
16
Блащиковски
16
Блащиковски
10
Кагава
27
Боатенг
10
Барнетта
10
Барнетта
27
Боатенг
Остались в запасе
Боруссия Д
Шальке-04
28
Жереми Дудзяк
АП
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
36
Феликс Платте
ЦФ
28
Кристиан Веткло
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
7
Макс Майер
АП
33
Сидней Сэм
ПП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Остались в запасе
28
Жереми Дудзяк
АП
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Остались в запасе
36
Феликс Платте
ЦФ
28
Кристиан Веткло
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
7
Макс Майер
АП
33
Сидней Сэм
ПП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Статистика матча Боруссия Д - Шальке-04
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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