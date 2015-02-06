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Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Боруссия М
Шальке-04 - Боруссия М: обзор матча 06 февраля 2015
Шальке-04
06.02.2015, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Боруссия М
10'
Т. Барнетта
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Боруссия М
Желтая карточка
Д. Аого
90'
+2
Замена
Д. Аого
️️️️
Т. Барнетта
84'
74'
Замена
Б. Хргота
️️️️
П. Херрманн
Замена
Л. Сане
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
71'
62'
Замена
И. Траоре
️️️️
М. Крузе
ГОЛ! 1:0!
Т. Барнетта
Пас отдал
К. Боатенг
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Тимон Велленройтер
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛАЗ
5
Бенедикт Хеведес
(К)
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПАЗ
6
Марко Хегер
ОП
27
Ян Кирхгофф
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
24
Тони Янчке
(К)
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
11
Раффаэл
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Шальке-04
28
Кристиан Веткло
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
7
Макс Майер
АП
10
Лерой Сане
ПВ
36
Феликс Платте
ЦФ
Боруссия М
28
Янис Бласвих
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Велленройтер
5
Хеведес
22
Настасич
32
Матип
28
Фукс
6
Хегер
2
Учида
27
Кирхгофф
10
Барнетта
27
Боатенг
13
Чупо-Мотинг
3-3-3-1
1
Зоммер
6
Нордтвейт
18
Домингес
4
Брауверс
24
Янчке
34
Джака
17
Вендт
7
Херрманн
11
Раффаэл
9
Азар
10
Крузе
10
Барнетта
3
Аого
3
Аого
10
Барнетта
13
Чупо-Мотинг
10
Сане
10
Сане
13
Чупо-Мотинг
10
Крузе
16
Траоре
16
Траоре
10
Крузе
7
Херрманн
10
Хргота
10
Хргота
7
Херрманн
Остались в запасе
Шальке-04
Боруссия М
36
Феликс Платте
ЦФ
28
Кристиан Веткло
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
7
Макс Майер
АП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
28
Янис Бласвих
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
36
Феликс Платте
ЦФ
28
Кристиан Веткло
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
7
Макс Майер
АП
Остались в запасе
28
Янис Бласвих
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Шальке-04 - Боруссия М
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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