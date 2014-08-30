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Шальке-04 - Бавария
Шальке-04 - Бавария: обзор матча 30 августа 2014
Шальке-04
30.08.2014, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Бавария
62'
Б. Хеведес
10'
Р. Левандовски
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Бавария
Замена
К. Фукс
️️️️
Ф. Сантана
81'
Замена
Д. Аого
️️️️
К. Айхан
76'
68'
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
Х. Алонсо
Желтая карточка
С. Сэм
64'
ГОЛ! 1:1!
Б. Хеведес
62'
60'
Замена
Данте
️️️️
Д. Боатенг
57'
Замена
Х. Бернат
️️️️
М. Гетце
Желтая карточка
Ю. Дракслер
45'
Замена
Р. Нойштедтер
️️️️
Я. Кирхгофф
39'
38'
Желтая карточка
С. Роде
Желтая карточка
М. Хегер
17'
Желтая карточка
Я. Кирхгофф
13'
10'
ГОЛ! 0:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
С. Роде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Бенедикт Хеведес
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
23
Каан Айхан
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
27
Ян Кирхгофф
ОП
6
Марко Хегер
ОП
7
Макс Майер
АП
33
Сидней Сэм
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Филипп Лам
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЛП
3
Хаби Алонсо
ОП
17
Себастьян Роде
ОП
27
Марио Гетце
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Шальке-04
28
Кристиан Веткло
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
Бавария
25
Пепе Рейна
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
37
Юлиан Грин
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
4-2-3-1
1
Ферманн
5
Хеведес
32
Матип
28
Сантана
23
Айхан
27
Кирхгофф
6
Хегер
7
Дракслер
7
Майер
33
Сэм
13
Чупо-Мотинг
3-2-1-2-2
1
Нойер
17
Боатенг
21
Лам
28
Бадштубер
3
Алонсо
17
Роде
5
Алаба
10
Шакири
27
Гетце
9
Левандовски
13
Мюллер
28
Сантана
28
Фукс
28
Фукс
28
Сантана
23
Айхан
3
Аого
3
Аого
23
Айхан
27
Кирхгофф
33
Нойштедтер
33
Нойштедтер
27
Кирхгофф
27
Гетце
24
Бернат
24
Бернат
27
Гетце
17
Боатенг
4
Данте
4
Данте
17
Боатенг
3
Алонсо
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
3
Алонсо
Остались в запасе
Шальке-04
Бавария
28
Кристиан Веткло
ВР
17
Кристиан Клеменс
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
25
Пепе Рейна
ВР
10
Джанлука Гаудино
ЦП
37
Юлиан Грин
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
28
Кристиан Веткло
ВР
17
Кристиан Клеменс
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
10
Джанлука Гаудино
ЦП
37
Юлиан Грин
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Шальке-04 - Бавария
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 20:30 (прямая)
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