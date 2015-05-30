Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Игорь Низовцев (Нижний Новгород)

Зенит - Локомотив

30.05.2015, Суббота, 13:30 мск Санкт-Петербург, стадион Петровский Трансляция: "НТВ ПЛЮС Футбол 1" 13:10 (прямая) "НТВ" 13:20 (прямая) Россия. Премьер-лига, 30 тур Зенит - Локомотив
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
6 тур
31 августа, воскресенье 18:00 Локомотив 0:1 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
28 тур
4 мая, воскресенье 13:30 Локомотив 1:1 Зенит
7 тур
1 сентября, воскресенье 13:30 Зенит 2:1 Локомотив
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
24 тур
13 апреля, суббота 13:30 Локомотив 0:1 Зенит
10 тур
29 сентября, суббота 14:00 Зенит 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
38 тур
7 апреля, суббота 16:15 Локомотив 0:1 Зенит
32 тур
27 ноября, воскресенье 16:30 Зенит 2:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
23 тур
10 сентября, суббота 16:30 Локомотив 4:2 Зенит
8 тур
8 мая, воскресенье 20:45 Зенит 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-Лига 2010
19 тур
29 августа, воскресенье 16:00 Локомотив 0:3 Зенит
5 тур
11 апреля, воскресенье 14:00 Зенит 1:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2009
19 тур
23 августа, воскресенье 16:00 Зенит 1:1 Локомотив
5 тур
19 апреля, воскресенье 14:00 Локомотив 1:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2008
23 тур
27 сентября, суббота 16:00 Локомотив 0:3 Зенит
9 тур
23 июля, среда 19:00 Зенит 1:1 Локомотив
Суперкубок России 2008
Финал
9 марта, воскресенье 16:00 Зенит 2:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2007
26 тур
7 октября, воскресенье 14:00 Локомотив 1:0 Зенит
12 тур
11 июня, понедельник 19:00 Зенит 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2006
23 тур
22 октября, воскресенье 00:00 Зенит 4:1 Локомотив
8 тур
6 мая, суббота 00:00 Локомотив 3:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2005
22 тур
15 июня, среда 19:00 Локомотив 0:0 Зенит
7 тур
30 апреля, суббота 14:00 Зенит 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2004
17 тур
17 июля, суббота 00:00 Зенит 0:2 Локомотив
12 тур
19 мая, среда 00:00 Локомотив 0:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2003
29 тур
25 октября, суббота 00:00 Зенит 0:0 Локомотив
2 тур
22 марта, суббота 00:00 Локомотив 1:2 Зенит
Россия. Премьер-лига 2002
29 тур
10 ноября, воскресенье 00:00 Локомотив 2:1 Зенит
8 тур
20 апреля, суббота 00:00 Зенит 1:1 Локомотив
Чемпионат России 2001
25 тур
12 октября, пятница 00:00 Зенит 0:0 Локомотив
11 тур
25 мая, пятница 00:00 Локомотив 5:1 Зенит
Чемпионат России 2000
26 тур
1 октября, воскресенье 00:00 Зенит 1:2 Локомотив
12 тур
12 июня, понедельник 00:00 Локомотив 1:1 Зенит
Чемпионат России 1999
26 тур
3 октября, воскресенье 00:00 Локомотив 1:1 Зенит
12 тур
23 июня, среда 00:00 Зенит 1:2 Локомотив
Чемпионат России 1998
23 тур
30 августа, воскресенье 00:00 Локомотив 3:1 Зенит
8 тур
16 мая, суббота 00:00 Зенит 2:2 Локомотив
Чемпионат России 1997
33 тур
1 ноября, суббота 00:00 Зенит 2:0 Локомотив
16 тур
2 июля, среда 00:00 Локомотив 0:0 Зенит
Чемпионат России 1996
27 тур
16 сентября, понедельник 00:00 Локомотив 3:1 Зенит
10 тур
4 мая, суббота 00:00 Зенит 1:1 Локомотив
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 7 3 58:17 +41 67
2. ЦСКА 30 19 3 8 67:27 +40 60
3. Краснодар 30 17 9 4 52:27 +25 60
4. Динамо М 30 14 8 8 53:36 +17 50
5. Рубин 30 13 9 8 39:33 +6 48
6. Спартак М 30 12 8 10 42:42 0 44
7. Локомотив 30 11 10 9 31:25 +6 43
8. Мордовия 30 11 5 14 22:43 -21 38
9. Ахмат 30 10 7 13 30:30 0 37
10. Кубань (ЛФЛ) 30 8 12 10 32:36 -4 36
11. Амкар-Пермь 30 8 8 14 25:42 -17 32
12. Уфа 30 7 10 13 26:39 -13 31
13. Урал 30 9 3 18 31:44 -13 30
14. Ростов 30 7 8 15 27:51 -24 29
15. Торпедо М 30 6 11 13 28:45 -17 29
16. Арсенал Т 30 7 4 19 20:46 -26 25
...
  • ...
    Рейтинг: +15

    david9898 13 июня 2015, 12:22

    Поздравляю со звездочкой!!!!!!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +13

    Ljexa2014 30 мая 2015, 20:42

    Рондон красавчик такой гол вклипал!!!Норм такой и я выиграл 1000 очков)!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +16

    GooSe25 30 мая 2015, 15:02

    класная текстовая трансляция от соккера... комментаторы забухали?

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +492

    забайкальский армеец 30 мая 2015, 15:01

    Праздник состоялся.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +10

    dsa2 30 мая 2015, 14:59

    Зенит 1-0 Локомотив Молодец Зенит есть

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +10

    dsa2 30 мая 2015, 14:59

    Зенит 1-0 Локомотив Молодец Зенит есть

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +10

    dsa2 30 мая 2015, 14:58

    Зенит 1-0 Локомотив Молодец Зенит есть

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +10

    dsa2 30 мая 2015, 14:57

    Зенит 1-0 Локомотив Молодец Зенит есть

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +13

    sеrjinho 30 мая 2015, 14:51

    ой-ой-ой, удаление. как неожиданно

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +78

    karnager 30 мая 2015, 14:43

    Парня Бузовой удалили из Дома-2, как же не смотреть этот матч? Такой скандал, оООООООООО

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 