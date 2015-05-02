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Судьи
Главный судья:
Алексей Николаев (Москва)

Ростов - Ахмат

02.05.2015, Суббота, 19:00 мск Ростов-на-Дону, стадион Олимп-2 Трансляция: "Наш футбол" 18:45 (прямая) Россия. Премьер-лига, 26 тур Ростов - Ахмат Молодежные команды: 1 - 1
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
9 тур
28 сентября, воскресенье 21:00 Ахмат 2:1 Ростов
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
25 тур
12 апреля, суббота 17:00 Ахмат 3:0 Ростов
1 тур
15 июля, понедельник 20:00 Ростов 2:1 Ахмат
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
25 тур
22 апреля, понедельник 19:00 Ростов 0:3 Ахмат
11 тур
5 октября, пятница 19:00 Ахмат 2:1 Ростов
Россия. Кубок (2012/2013)
1/4 финала
18 апреля, четверг 18:00 Ростов 0:0
(4:3)п		 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа B
41 тур
27 апреля, пятница 19:30 Ростов 1:1 Ахмат
35 тур
17 марта, суббота 16:30 Ахмат 1:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
21 тур
20 августа, суббота 20:30 Ахмат 1:1 Ростов
6 тур
23 апреля, суббота 16:15 Ростов 1:0 Ахмат
Россия. Премьер-Лига 2010
16 тур
6 августа, пятница 21:00 Ростов 1:0 Ахмат
2 тур
20 марта, суббота 14:15 Ахмат 1:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2009
25 тур
18 октября, воскресенье 14:00 Ахмат 1:3 Ростов
11 тур
30 мая, суббота 14:00 Ростов 1:1 Ахмат
Россия. Премьер-лига 2005
26 тур
15 октября, суббота 00:00 Ахмат 2:3 Ростов
11 тур
12 июня, воскресенье 00:00 Ростов 1:0 Ахмат
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 7 3 58:17 +41 67
2. ЦСКА 30 19 3 8 67:27 +40 60
3. Краснодар 30 17 9 4 52:27 +25 60
4. Динамо М 30 14 8 8 53:36 +17 50
5. Рубин 30 13 9 8 39:33 +6 48
6. Спартак М 30 12 8 10 42:42 0 44
7. Локомотив 30 11 10 9 31:25 +6 43
8. Мордовия 30 11 5 14 22:43 -21 38
9. Ахмат 30 10 7 13 30:30 0 37
10. Кубань (ЛФЛ) 30 8 12 10 32:36 -4 36
11. Амкар-Пермь 30 8 8 14 25:42 -17 32
12. Уфа 30 7 10 13 26:39 -13 31
13. Урал 30 9 3 18 31:44 -13 30
14. Ростов 30 7 8 15 27:51 -24 29
15. Торпедо М 30 6 11 13 28:45 -17 29
16. Арсенал Т 30 7 4 19 20:46 -26 25
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