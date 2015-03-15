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Судьи
Главный судья:
Михаил Вилков (Нижний Новгород)

Торпедо - Зенит

15.03.2015, Воскресенье, 16:00 мск Раменское, стадион Сатурн Трансляция: "Наш футбол" 15:45 (прямая) Россия. Премьер-лига, 19 тур Торпедо - Зенит
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
2 тур
9 августа, суббота 17:00 Зенит 8:1 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2006
27 тур
8 ноября, среда 00:00 Торпедо 1:2 Зенит
12 тур
23 июля, воскресенье 00:00 Зенит 2:1 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2005
23 тур
18 сентября, воскресенье 17:00 Торпедо 0:4 Зенит
8 тур
5 мая, четверг 18:30 Зенит 1:1 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2004
23 тур
20 сентября, понедельник 00:00 Зенит 3:1 Торпедо
8 тур
25 апреля, воскресенье 00:00 Торпедо 3:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2003
20 тур
8 августа, пятница 00:00 Торпедо 1:2 Зенит
9 тур
17 мая, суббота 00:00 Зенит 1:0 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2002
23 тур
10 сентября, вторник 00:00 Торпедо 1:1 Зенит
4 тур
23 марта, суббота 00:00 Зенит 2:2 Торпедо
Чемпионат России 2001
22 тур
18 августа, суббота 00:00 Торпедо 3:2 Зенит
8 тур
5 мая, суббота 00:00 Зенит 0:3 Торпедо
Чемпионат России 2000
21 тур
13 августа, воскресенье 00:00 Зенит 2:1 Торпедо
7 тур
7 мая, воскресенье 00:00 Торпедо 1:1 Зенит
Чемпионат России 1999
22 тур
28 августа, суббота 00:00 Торпедо 1:0 Зенит
8 тур
22 мая, суббота 00:00 Зенит 0:0 Торпедо
Чемпионат России 1998
18 тур
29 июля, среда 00:00 Торпедо 1:3 Зенит
3 тур
11 апреля, суббота 00:00 Зенит 1:1 Торпедо
Чемпионат России 1997
24 тур
23 августа, суббота 00:00 Зенит 3:2 Торпедо
7 тур
23 апреля, среда 00:00 Торпедо 1:2 Зенит
Чемпионат России 1996
20 тур
31 июля, среда 00:00 Торпедо 2:1 Зенит
2 тур
9 марта, суббота 00:00 Зенит 0:0 Торпедо
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 18 тур
1 августа, суббота 00:00 Торпедо 1:2 Зенит
Первый этап, 10 тур
17 мая, воскресенье 00:00 Зенит 2:3 Торпедо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 7 3 58:17 +41 67
2. ЦСКА 30 19 3 8 67:27 +40 60
3. Краснодар 30 17 9 4 52:27 +25 60
4. Динамо М 30 14 8 8 53:36 +17 50
5. Рубин 30 13 9 8 39:33 +6 48
6. Спартак М 30 12 8 10 42:42 0 44
7. Локомотив 30 11 10 9 31:25 +6 43
8. Мордовия 30 11 5 14 22:43 -21 38
9. Ахмат 30 10 7 13 30:30 0 37
10. Кубань (ЛФЛ) 30 8 12 10 32:36 -4 36
11. Амкар-Пермь 30 8 8 14 25:42 -17 32
12. Уфа 30 7 10 13 26:39 -13 31
13. Урал 30 9 3 18 31:44 -13 30
14. Ростов 30 7 8 15 27:51 -24 29
15. Торпедо М 30 6 11 13 28:45 -17 29
16. Арсенал Т 30 7 4 19 20:46 -26 25
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