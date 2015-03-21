Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - ЦСКА
Арсенал - ЦСКА: обзор матча 21 марта 2015
Арсенал
21.03.2015, суббота, 14:15
Россия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 4
Завершен
ЦСКА
51'
Р. Тимохин
4'
А. Дзагоев
48'
Б. Натхо
81'
Р. Еременко
87'
К. Страндберг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - ЦСКА
Травма
Е. Ежов
88'
87'
ГОЛ! 1:4!
К. Страндберг
Пас отдал
А. Головин
84'
Замена
Д. Ефремов
️️️️
З. Тошич
83'
Замена
К. Страндберг
️️️️
Р. Еременко
Желтая карточка
П. Сергеев
82'
81'
ГОЛ! 1:3!
Р. Еременко
Замена
Ю. Медведев
️️️️
А. Чибиров
73'
Желтая карточка
А. Чибиров
72'
67'
Замена
А. Головин
️️️️
Г. Миланов
Замена
П. Сергеев
️️️️
Д. Стародуб
66'
65'
Травма
Г. Миланов
ГОЛ! 1:2!
Р. Тимохин
Пас отдал
Д. Стародуб
51'
48'
ГОЛ! 0:2!
Б. Натхо
Пас отдал
Р. Еременко
Желтая карточка
А. Налетов
47'
Замена
Р. Тимохин
️️️️
Л. Боев
46'
4'
ГОЛ! 0:1!
А. Дзагоев
Пас отдал
З. Тошич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
16
Сергей Котов
ВР
66
Евгений Ежов
ЛЗ
2
Александр Чибиров
ЦЗ
55
Артур Фарион
ЦЗ
92
Андрей Налетов
(К)
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
21
Александр Крючков
ОП
17
Евгений Алфёров
ЦП
86
Леонид Боев
ЦП
5
Роман Салимов
ПВ
17
Александр Закарлюка
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
17
Георгий Миланов
ЛП
10
Бибрас Натхо
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
18
Зоран Тошич
ПП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Арсенал
91
Алексей Скорняков
ВР
2
Никита Сорокин
ЦЗ
71
Юрий Медведев
ЦЗ
20
Павел Сергеев
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
30
Валерий Альшанский
ЦФ
45
Ринат Тимохин
ЦФ
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
10
Александр Головин
АП
10
Карлос Страндберг
ПВ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
3-3-2-1-1
16
Котов
2
Чибиров
55
Фарион
92
Налетов
66
Ежов
21
Крючков
11
Стародуб
17
Алфёров
86
Боев
5
Салимов
17
Закарлюка
4-1-4-1
35
Акинфеев
14
Набабкин
24
Березуцкий
4
Игнашевич
42
Щенников
10
Натхо
18
Тошич
26
Еременко
66
Дзагоев
17
Миланов
7
Муса
11
Стародуб
20
Сергеев
20
Сергеев
11
Стародуб
86
Боев
45
Тимохин
45
Тимохин
86
Боев
2
Чибиров
71
Медведев
71
Медведев
2
Чибиров
26
Еременко
10
Страндберг
10
Страндберг
26
Еременко
18
Тошич
22
Ефремов
22
Ефремов
18
Тошич
17
Миланов
10
Головин
10
Головин
17
Миланов
Остались в запасе
Арсенал
ЦСКА
2
Никита Сорокин
ЦЗ
30
Валерий Альшанский
ЦФ
91
Алексей Скорняков
ВР
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
1
Илья Помазун
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
2
Никита Сорокин
ЦЗ
30
Валерий Альшанский
ЦФ
91
Алексей Скорняков
ВР
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Арсенал - ЦСКА
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Сапсан Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 14:00 (прямая)
Новости команд
Все
Арсенал
ЦСКА
Смертин выбрал подходящую топ-лигу для Кисляка
16:56
Кисляк определил лучшего форварда РПЛ: «Как в последние годы, так и сейчас»
11:25
5
Пономарев сказал, чего не хватает самому дорогому защитнику ЦСКА
10:56
1
Кисляку отказали в статусе лидера сборной России: «Еще не созрел до уровня Батракова и Головина»
09:46
Агент Виллиана Роши высказался о возвращении в ЦСКА
Вчера, 23:53
ЦСКА разгромил команду Аленичева
14 ноября
Тренер «Нижнего Новгорода» прокомментировал разгром команды Аленичева
31 октября
3
Аленичев публично извинился перед фанатами тульского «Арсенала»
31 октября
3
«Нижний Новгород» – «Арсенал Тула»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Первая лига России: шансы «Нижнего Новгорода» и «Арсенала Тулы» на победу в матче 16-го тура
29 октября
Смертин выбрал подходящую топ-лигу для Кисляка
16:56
Кисляк определил лучшего форварда РПЛ: «Как в последние годы, так и сейчас»
11:25
5
Пономарев сказал, чего не хватает самому дорогому защитнику ЦСКА
10:56
1
Кисляку отказали в статусе лидера сборной России: «Еще не созрел до уровня Батракова и Головина»
09:46
Агент Виллиана Роши высказался о возвращении в ЦСКА
Вчера, 23:53
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+