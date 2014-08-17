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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Динамо
Арсенал - Динамо: обзор матча 17 августа 2014
Арсенал
17.08.2014, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 2
Завершен
Динамо
47'
И. Ершов
31'
Ф. Дуглас
45+1'
К. Кураньи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Динамо
Замена
Д. Смирнов
️️️️
С. Кузнецов
78'
65'
Замена
Б. Джуджак
️️️️
А. Бюттнер
Замена
А. Базанов
️️️️
М. Вотинов
63'
61'
Замена
А. Кокорин
️️️️
К. Кураньи
60'
Замена
С. Манолев
️️️️
Б. Ротенберг
ГОЛ! 1:2!
И. Ершов
Пас отдал
С. Игнатьев
47'
Замена
В. Рыжков
️️️️
А. Лях
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
К. Кураньи
Пас отдал
М. Вальбуэна
31'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Дуглас
Пас отдал
М. Вальбуэна
Желтая карточка
А. Лях
21'
Желтая карточка
М. Кашчелан
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Александр Филимонов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
90
Андрей Лях
ОП
18
Младен Кашчелан
ОП
10
Сергей Кузнецов
ПП
0
Артур Малоян
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
28
Александр Бюттнер
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛВ
21
Вильям Ванкер
ЦП
27
Игорь Денисов
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Арсенал
30
Максим Кликин
ВР
16
Сергей Котов
ВР
23
Игорь Калешин
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
28
Владислав Рыжков
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
11
Алексей Базанов
ЦФ
14
Сергей Маслов
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
30
Владимир Габулов
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
4
Артур Юсупов
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
4-2-2-2
1
Филимонов
4
Васильев
19
Осипов
14
Лозенков
22
Ершов
90
Лях
18
Кашчелан
27
Игнатьев
10
Кузнецов
45
Вотинов
0
Малоян
4-2-3-1
21
Березовский
28
Ротенберг
13
Гранат
6
Дуглас
28
Бюттнер
21
Ванкер
27
Денисов
11
Ионов
28
Вальбуэна
18
Жирков
22
Кураньи
90
Лях
28
Рыжков
28
Рыжков
90
Лях
10
Кузнецов
24
Смирнов
24
Смирнов
10
Кузнецов
45
Вотинов
11
Базанов
11
Базанов
45
Вотинов
28
Ротенберг
11
Манолев
11
Манолев
28
Ротенберг
28
Бюттнер
10
Джуджак
10
Джуджак
28
Бюттнер
22
Кураньи
9
Кокорин
9
Кокорин
22
Кураньи
Остались в запасе
Арсенал
Динамо
30
Максим Кликин
ВР
16
Сергей Котов
ВР
23
Игорь Калешин
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
8
Александр Макаренко
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
14
Сергей Маслов
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
18
Григорий Морозов
ЛЗ
1
Антон Шунин
ВР
30
Владимир Габулов
ВР
4
Кристофер Самба
ЦЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
30
Максим Кликин
ВР
16
Сергей Котов
ВР
23
Игорь Калешин
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
8
Александр Макаренко
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
14
Сергей Маслов
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Остались в запасе
18
Григорий Морозов
ЛЗ
1
Антон Шунин
ВР
30
Владимир Габулов
ВР
4
Кристофер Самба
ЦЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Арсенал - Динамо
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
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