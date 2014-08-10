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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Локомотив
Арсенал - Локомотив: обзор матча 10 августа 2014
Арсенал
10.08.2014, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 2
Завершен
Локомотив
53'
М. Фернандеш
83'
Д. Н'Дойе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Локомотив
86'
Замена
А. Касаев
️️️️
Майкон
83'
ГОЛ! 0:2!
Д. Н'Дойе
Пас отдал
У. Ниасс
Замена
С. Маслов
️️️️
И. Калешин
78'
66'
Замена
У. Ниасс
️️️️
М. Фернандеш
Замена
С. Кузнецов
️️️️
В. Рыжков
63'
Замена
М. Вотинов
️️️️
А. Кутьин
59'
58'
Замена
Д. Н'Дойе
️️️️
Р. Павлюченко
Желтая карточка
А. Лях
57'
53'
ГОЛ! 0:1!
М. Фернандеш
Пас отдал
Р. Янбаев
41'
Желтая карточка
В. Чорлука
Желтая карточка
И. Калешин
38'
36'
Желтая карточка
Я. Дюрица
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Александр Филимонов
(К)
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
27
Сергей Игнатьев
ПЗ
28
Владислав Рыжков
ЛП
90
Андрей Лях
ОП
18
Младен Кашчелан
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
0
Артур Малоян
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Локомотив
1
Гилерме
(К)
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
55
Ренат Янбаев
ПЗ
11
Майкон
ЛП
49
Роман Шишкин
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Арсенал
30
Максим Кликин
ВР
16
Сергей Котов
ВР
14
Иван Лозенков
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
10
Сергей Кузнецов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
11
Алексей Базанов
ЦФ
14
Сергей Маслов
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
11
Алан Касаев
ЛП
28
Ян Тигорев
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
4-1-3-2
1
Филимонов
4
Васильев
19
Осипов
23
Калешин
27
Игнатьев
90
Лях
28
Рыжков
18
Кашчелан
77
Лепский
48
Кутьин
0
Малоян
4-2-3-1
1
Гилерме
55
Янбаев
4
Дюрица
14
Чорлука
29
Денисов
49
Шишкин
23
Тарасов
19
Самедов
99
Фернандеш
11
Майкон
10
Павлюченко
28
Рыжков
10
Кузнецов
10
Кузнецов
28
Рыжков
23
Калешин
14
Маслов
14
Маслов
23
Калешин
48
Кутьин
45
Вотинов
45
Вотинов
48
Кутьин
11
Майкон
11
Касаев
11
Касаев
11
Майкон
10
Павлюченко
14
Н'Дойе
14
Н'Дойе
10
Павлюченко
99
Фернандеш
14
Ниасс
14
Ниасс
99
Фернандеш
Остались в запасе
Арсенал
Локомотив
30
Максим Кликин
ВР
16
Сергей Котов
ВР
14
Иван Лозенков
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
21
Александр Зотов
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
11
Алексей Базанов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
2
Александр Серасхов
ПЗ
31
Илья Абаев
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
28
Ян Тигорев
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
Остались в запасе
30
Максим Кликин
ВР
16
Сергей Котов
ВР
14
Иван Лозенков
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
21
Александр Зотов
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
11
Алексей Базанов
ЦФ
Остались в запасе
2
Александр Серасхов
ПЗ
31
Илья Абаев
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
28
Ян Тигорев
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Арсенал - Локомотив
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 19:15 (прямая)
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