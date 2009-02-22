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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Бордо
Сент-Этьен - Бордо: обзор матча 22 февраля 2009
Сент-Этьен
22.02.2009, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 25 тур
1 : 1
Завершен
Бордо
54'
Б. Матюиди
90'
Ф. Кавенаги
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Бордо
Желтая карточка
А. Диарра
Желтая карточка
М. Шамах
ГОЛ! 1:1!
Ф. Кавенаги
Замена
С. Монсоро
️️️️
П. Машаду
Замена
Э. Тавларидис
️️️️
Д. Пайет
Желтая карточка
Д. Пайет
Замена
Вендел
️️️️
Й. Гуркюфф
Замена
Жуссие
️️️️
Й. Гуффран
Замена
Ф. Кавенаги
️️️️
Д. Белльон
Желтая карточка
Ф. Жюрьетти
ГОЛ! 1:0!
Б. Матюиди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
55
Паулу Машаду
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
17
Йоан Откер
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Лоран Руссе
Бордо
28
Матье Валверде
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
21
Энрике
ЦЗ
6
Фернандо
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
12
Алу Диарра
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
11
Давид Белльон
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Сент-Этьен
1
Жоди Вивиани
ВР
6
Сильвен Монсоро
ЦЗ
20
Эфстатиос Тавларидис
ЦЗ
28
Дайсуке Мацуи
ЦП
13
Давид Жильотти
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Бордо
1
Кевин Олимпа
ВР
2
Диего Пласенте
ЦЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
17
Вендел
ЛП
20
Жуссие
ЦП
7
Абду Траоре
ЦП
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
4-3-1-1
40
Жано
29
Беналуан
26
Баял Салл
27
Варро
35
Дабо
55
Машаду
8
Матюиди
17
Откер
10
Пайет
18
Гомис
4-3-3
28
Валверде
14
Тремулинас
20
Диавара
21
Энрике
0
Жюрьетти
6
Фернандо
8
Гуркюфф
12
Диарра
11
Белльон
27
Шамах
94
Гуффран
55
Машаду
6
Монсоро
6
Монсоро
55
Машаду
10
Пайет
20
Тавларидис
20
Тавларидис
10
Пайет
87
Миральяс
87
Миральяс
8
Гуркюфф
17
Вендел
17
Вендел
8
Гуркюфф
94
Гуффран
20
Жуссие
20
Жуссие
94
Гуффран
11
Белльон
79
Кавенаги
79
Кавенаги
11
Белльон
Остались в запасе
Сент-Этьен
Бордо
13
Давид Жильотти
ЦФ
1
Жоди Вивиани
ВР
28
Дайсуке Мацуи
ЦП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Лоран Руссе
1
Кевин Олимпа
ВР
2
Диего Пласенте
ЦЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
7
Абду Траоре
ЦП
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
13
Давид Жильотти
ЦФ
1
Жоди Вивиани
ВР
28
Дайсуке Мацуи
ЦП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Остались в запасе
1
Кевин Олимпа
ВР
2
Диего Пласенте
ЦЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
7
Абду Траоре
ЦП
Главный тренер
Лоран Руссе
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Сент-Этьен - Бордо
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Тьерри Орьяк
(Обервилье)
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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