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Судьи
Главный судья:
Владимир Москалев (Воронеж)

Крылья Советов - Анжи

22.03.2015, Воскресенье, 17:00 мск Самара, стадион Металлург Россия. ФНЛ, 24 тур Крылья Советов - Анжи
Россия. ФНЛ (2014/2015)
8 тур
24 августа, воскресенье 20:00 Анжи 2:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
30 тур
15 мая, четверг 18:30 Анжи 0:1 Крылья Советов
3 тур
28 июля, воскресенье 18:30 Крылья Советов 1:1 Анжи
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
21 тур
17 марта, воскресенье 15:45 Анжи 1:1 Крылья Советов
7 тур
2 сентября, воскресенье 18:15 Крылья Советов 1:2 Анжи
Россия. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
31 октября, среда 16:00 Анжи 2:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
30 тур
5 ноября, суббота 16:15 Анжи 3:1 Крылья Советов
15 тур
22 июня, среда 19:30 Крылья Советов 0:3 Анжи
Россия. Премьер-Лига 2010
22 тур
27 сентября, понедельник 19:00 Крылья Советов 3:0 Анжи
8 тур
30 апреля, пятница 17:00 Анжи 0:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2002
19 тур
11 августа, воскресенье 00:00 Анжи 0:2 Крылья Советов
12 тур
13 мая, понедельник 00:00 Крылья Советов 4:0 Анжи
Чемпионат России 2001
19 тур
28 июля, суббота 00:00 Анжи 4:1 Крылья Советов
5 тур
14 апреля, суббота 00:00 Крылья Советов 0:0 Анжи
Чемпионат России 2000
21 тур
13 августа, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:1 Анжи
7 тур
7 мая, воскресенье 00:00 Анжи 1:0 Крылья Советов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Крылья Советов 34 22 7 5 53:19 +34 73
2. Анжи 34 22 5 7 60:22 +38 71
3. Тосно 34 20 5 9 50:36 +14 65
4. Томь 34 18 10 6 57:34 +23 64
5. Оренбург 34 15 13 6 52:31 +21 58
6. Шинник 34 12 17 5 44:33 +11 53
7. Волгарь 34 13 13 8 48:39 +9 52
8. Енисей 34 11 9 14 39:42 -3 42
9. Тюмень 34 11 9 14 41:38 +3 42
10. Луч 34 11 9 14 40:46 -6 42
11. Сибирь 34 11 9 14 35:46 -11 42
12. Сокол 34 10 11 13 38:41 -3 41
13. Волга НН 34 12 4 18 44:57 -13 40
14. СКА-Хабаровск 34 8 13 13 32:46 -14 37
15. Балтика 34 8 13 13 25:37 -12 37
16. Сахалин 34 9 8 17 28:50 -22 35
17. Химик Дз 34 7 6 21 35:59 -24 27
18. Сочи 34 2 7 25 18:63 -45 13
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