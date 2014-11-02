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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тосно - Волгарь
Тосно - Волгарь: обзор матча 02 ноября 2014
Тосно
02.11.2014, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
2 : 4
Завершен
Волгарь
55'
А. Мурнин
88'
Н. Зайцев
23'
И. Лукьяновс
35'
И. Лукьяновс
37'
Б. Петрович
81'
С. Терехов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тосно - Волгарь
90'
+3
Желтая карточка
Э. Зураев
Желтая карточка
Н. Зайцев
90'
+3
ГОЛ! 2:4!
Н. Зайцев
88'
81'
ГОЛ! 1:4!
С. Терехов
Желтая карточка
К. Берхамов
80'
79'
Замена
А. Коломийченко
️️️️
И. Лукьяновс
Замена
А. Цховребов
️️️️
В. Филатов
75'
71'
Замена
А. Денисов
️️️️
Б. Петрович
59'
Замена
А. Алхазов
️️️️
С. Веркашанский
Замена
А. Радченко
️️️️
М. Султонов
59'
ГОЛ! 1:3!
А. Мурнин
55'
Замена
А. Мурнин
️️️️
А. Бочков
46'
Замена
М. Смирнов
️️️️
В. Романенко
46'
37'
ГОЛ! 0:3!
Б. Петрович
Пас отдал
С. Веркашанский
35'
ГОЛ! 0:2!
И. Лукьяновс
Пас отдал
С. Терехов
23'
ГОЛ! 0:1!
И. Лукьяновс
21'
Замена
А. Кренделев
️️️️
О. Алейник
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тосно
77
Нукри Ревишвили
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
24
Михаил Горелишвили
ОП
25
Андрей Бочков
ОП
11
Андрей Пазин
ОП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
77
Владимир Романенко
ПВ
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
10
Темури Букия
ЦП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
Тосно
1
Алексей Дугнист
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
27
Андрей Мурнин
ЦП
27
Александр Радченко
ЦФ
Волгарь
88
Степан Сикач
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
33
Александр Кренделев
ЦП
88
Руслан Болов
ЦФ
13
Александр Алхазов
ЦФ
3-3-1-3
77
Ревишвили
21
Филатов
19
Пономарев
3
Зайцев
24
Горелишвили
25
Бочков
11
Пазин
7
Берхамов
10
Хадарцев
28
Султонов
77
Романенко
4-5-1
71
Бучнев
7
Зураев
2
Жиров
13
Иванов
32
Терехов
10
Букия
9
Веркашанский
10
Лукьяновс
11
Петрович
34
Алейник
19
Байрамян
21
Филатов
46
Цховребов
46
Цховребов
21
Филатов
77
Романенко
25
Смирнов
25
Смирнов
77
Романенко
25
Бочков
27
Мурнин
27
Мурнин
25
Бочков
28
Султонов
27
Радченко
27
Радченко
28
Султонов
11
Петрович
71
Денисов
71
Денисов
11
Петрович
10
Лукьяновс
15
Коломийченко
15
Коломийченко
10
Лукьяновс
34
Алейник
33
Кренделев
33
Кренделев
34
Алейник
9
Веркашанский
13
Алхазов
13
Алхазов
9
Веркашанский
Остались в запасе
Тосно
Волгарь
1
Алексей Дугнист
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
23
Сергей Зуйков
ПЗ
88
Степан Сикач
ВР
88
Руслан Болов
ЦФ
Остались в запасе
1
Алексей Дугнист
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
Остались в запасе
23
Сергей Зуйков
ПЗ
88
Степан Сикач
ВР
88
Руслан Болов
ЦФ
Статистика матча Тосно - Волгарь
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Кировец
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