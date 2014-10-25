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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Крылья Советов - Луч
Крылья Советов - Луч: обзор матча 25 октября 2014
Крылья Советов
25.10.2014, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
2 : 2
Завершен
Луч
13'
А. Елисеев
86'
А. Померко
60'
Р. Славнов
64'
С. Прокофьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Луч
90'
Желтая карточка
А. Довбня
Пенальти не реализован!
А. Яхович
90'
Замена
М. Палиенко
️️️️
Д. Ятченко
87'
ГОЛ! 2:2!
А. Померко
86'
83'
Замена
С. Гаракоев
️️️️
А. Аверьянов
Замена
С. Сипатов
️️️️
А. Елисеев
78'
Замена
С. Корниленко
️️️️
С. Драгун
70'
69'
Замена
Нивалдо
️️️️
А. Мязин
64'
ГОЛ! 1:2!
С. Прокофьев
60'
ГОЛ! 1:1!
Р. Славнов
Желтая карточка
С. Драгун
58'
58'
Замена
С. Прокофьев
️️️️
Р. Корян
46'
Замена
Ю. Лебедев
️️️️
С. Пономаренко
31'
Желтая карточка
Г. Тетрашвили
ГОЛ! 1:0!
А. Елисеев
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
12
Жерон Симайс
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
20
Алексей Померко
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
4
Александр Елисеев
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Луч
56
Александр Довбня
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
23
Сергей Ваганов
ЦП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
9
Руслан Корян
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
Крылья Советов
82
Ян Муха
ВР
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
99
Максим Палиенко
АП
17
Сергей Сипатов
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Луч
1
Денис Книга
ВР
27
Юрий Лебедев
ПЗ
8
Максим Бурченко
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
6
Нивалдо
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Вавилин
33
Ятченко
12
Симайс
25
Концедалов
47
Божин
20
Померко
15
Цаллагов
4
Елисеев
21
Драгун
31
Ткачук
18
Яхович
4-4-2
56
Довбня
36
Грачев
24
Мирошниченко
23
Джиоев
12
Пономаренко
4
Славнов
23
Ваганов
3
Тетрашвили
11
Аверьянов
87
Мязин
9
Корян
4
Елисеев
17
Сипатов
17
Сипатов
4
Елисеев
33
Ятченко
99
Палиенко
99
Палиенко
33
Ятченко
21
Драгун
12
Корниленко
12
Корниленко
21
Драгун
12
Пономаренко
27
Лебедев
27
Лебедев
12
Пономаренко
11
Аверьянов
33
Гаракоев
33
Гаракоев
11
Аверьянов
9
Корян
11
Прокофьев
11
Прокофьев
9
Корян
87
Мязин
6
Нивалдо
6
Нивалдо
87
Мязин
Остались в запасе
Крылья Советов
Луч
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
82
Ян Муха
ВР
30
Надсон
ЦЗ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
1
Денис Книга
ВР
8
Максим Бурченко
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
Остались в запасе
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
82
Ян Муха
ВР
30
Надсон
ЦЗ
90
Артем Делькин
ЦФ
Остались в запасе
1
Денис Книга
ВР
8
Максим Бурченко
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Статистика матча Крылья Советов - Луч
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Роман Чернов
(Москва)
Стадион:
Металлург
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