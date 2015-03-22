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Судьи
Главный судья:
Мартин Аткинсон (Лидс)

Ливерпуль - Манчестер Юнайтед

22.03.2015, Воскресенье, 16:30 мск Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд Трансляция: "НТВ ПЛЮС Футбол 2" 15:55 (прямая) Англия. Премьер-Лига, 30 тур Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
16 тур
14 декабря, воскресенье 16:30 Манчестер Юнайтед 3:0 Ливерпуль
Товарищеские матчи 2014

5 августа, вторник 04:00 Ливерпуль 1:3 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
30 тур
16 марта, воскресенье 17:30 Манчестер Юнайтед 0:3 Ливерпуль
3 тур
1 сентября, воскресенье 16:30 Ливерпуль 1:0 Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок Лиги (2013/2014)
3 раунд
25 сентября, среда 22:45 Манчестер Юнайтед 1:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
22 тур
13 января, воскресенье 17:30 Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль
5 тур
23 сентября, воскресенье 16:30 Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
25 тур
11 февраля, суббота 16:45 Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль
8 тур
15 октября, суббота 15:45 Ливерпуль 1:1 Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок (2011/2012)
1/16 финала
28 января, суббота 16:45 Ливерпуль 2:1 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
29 тур
6 марта, воскресенье 16:30 Ливерпуль 3:1 Манчестер Юнайтед
5 тур
19 сентября, воскресенье 16:30 Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль
Англия. Кубок (2010/2011)
1/32 финала
9 января, воскресенье 16:30 Манчестер Юнайтед 1:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
31 тур
21 марта, воскресенье 16:30 Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль
10 тур
25 октября, воскресенье 17:00 Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
29 тур
14 марта, суббота 15:45 Манчестер Юнайтед 1:4 Ливерпуль
4 тур
13 сентября, суббота 15:45 Ливерпуль 2:1 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
31 тур
23 марта, воскресенье 16:30 Манчестер Юнайтед 3:0 Ливерпуль
17 тур
16 декабря, воскресенье 16:30 Ливерпуль 0:1 Манчестер Юнайтед
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Челси 38 26 9 3 73:32 +41 87
2. Манчестер Сити 38 24 7 7 83:38 +45 79
3. Арсенал 38 22 9 7 71:36 +35 75
4. Манчестер Юн 38 20 10 8 62:37 +25 70
5. Тоттенхэм 38 19 7 12 58:53 +5 64
6. Ливерпуль 38 18 8 12 52:48 +4 62
7. Саутгемптон 38 18 6 14 54:33 +21 60
8. Суонси 38 16 8 14 46:49 -3 56
9. Сток Сити 38 15 9 14 48:45 +3 54
10. Кристал Пэлас 38 13 9 16 47:51 -4 48
11. Эвертон 38 12 11 15 48:50 -2 47
12. Вест Хэм 38 12 11 15 44:47 -3 47
13. Вест Бромвич 38 11 11 16 38:51 -13 44
14. Лестер 38 11 8 19 46:55 -9 41
15. Ньюкасл 38 10 9 19 40:63 -23 39
16. Сандерленд 38 7 17 14 31:53 -22 38
17. Астон Вилла 38 10 8 20 31:57 -26 38
18. Халл Сити 38 8 11 19 33:51 -18 35
19. Бернли 38 7 12 19 28:53 -25 33
20. КПР 38 8 6 24 42:73 -31 30
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