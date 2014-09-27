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Арсенал - Тоттенхэм
Арсенал - Тоттенхэм: обзор матча 27 сентября 2014
Арсенал
27.09.2014, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Тоттенхэм
74'
А. Окслэд-Чемберлен
56'
Н. Шадли
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Тоттенхэм
Желтая карточка
К. Чамберс
85'
83'
Желтая карточка
Д. Роуз
83'
Замена
Э. Дайер
️️️️
Д. Роуз
80'
Замена
Н. Бенталеб
️️️️
Н. Шадли
ГОЛ! 1:1!
А. Окслэд-Чемберлен
74'
72'
Желтая карточка
Р. Мэйсон
70'
Желтая карточка
Э. Адебайор
69'
Желтая карточка
А. Леннон
Замена
А. Санчес
️️️️
Д. Уилшир
63'
62'
Замена
А. Леннон
️️️️
К. Эриксен
57'
Желтая карточка
Н. Шадли
56'
ГОЛ! 0:1!
Н. Шадли
Пас отдал
Э. Ламела
Замена
С. Касорла
️️️️
А. Рэмзи
45'
+1
Травма
А. Рэмзи
45'
Замена
М. Фламини
️️️️
М. Артета
29'
Травма
М. Артета
28'
27'
Желтая карточка
Э. Ламела
Желтая карточка
Д. Уилшир
22'
Желтая карточка
А. Окслэд-Чемберлен
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
12
Калум Чамберс
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ПЗ
8
Микель Артета
(К)
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
(К)
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
89
Насер Шадли
ЛП
8
Райан Мэйсон
ОП
6
Этьенн Капу
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
10
Лукас Подольски
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
20
Матье Фламини
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Щесны
12
Чамберс
6
Косиельни
4
Мертезакер
3
Гиббс
8
Артета
21
Окслэд-Чемберлен
10
Уилшир
21
Рэмзи
10
Озил
18
Уэлбек
4-2-1-2-1
1
Льорис
26
Ноутон
14
Вертонген
4
Кабуль
3
Роуз
8
Мэйсон
6
Капу
89
Шадли
9
Ламела
24
Эриксен
25
Адебайор
8
Артета
20
Фламини
20
Фламини
8
Артета
21
Рэмзи
8
Касорла
8
Касорла
21
Рэмзи
10
Уилшир
4
Санчес
4
Санчес
10
Уилшир
3
Роуз
15
Дайер
15
Дайер
3
Роуз
89
Шадли
6
Бенталеб
6
Бенталеб
89
Шадли
24
Эриксен
12
Леннон
12
Леннон
24
Эриксен
Остались в запасе
Арсенал
Тоттенхэм
1
Давид Оспина
ВР
13
Франсис Коклен
ОП
10
Томаш Росицки
ЦП
10
Лукас Подольски
ЛВ
Главный тренер
Арсен Венгер
13
Михел Ворм
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
13
Франсис Коклен
ОП
10
Томаш Росицки
ЦП
10
Лукас Подольски
ЛВ
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Арсенал - Тоттенхэм
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"Спорт Хит" 19:55 (прямая)
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