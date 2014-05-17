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Расписание матчей
Германия. Кубок
Боруссия Д - Бавария
Боруссия Д - Бавария: обзор матча 17 мая 2014
Боруссия Д
17.05.2014, суббота, 22:00
Германия. Кубок, Финал
0 : 2
Завершен
Бавария
109'
А. Роббен
120+2'
Т. Мюллер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Боруссия Д - Бавария
120'
+2
ГОЛ! 0:2!
Т. Мюллер
117'
Желтая карточка
А. Роббен
116'
Желтая карточка
Д. ван Бюйтен
Замена
Й. Хофманн
️️️️
К. Гросскройц
111'
110'
Замена
К. Писарро
️️️️
Ф. Рибери
109'
ГОЛ! 0:1!
А. Роббен
Пас отдал
Д. Боатенг
100'
Замена
Д. ван Бюйтен
️️️️
П. Хейбьерг
Замена
П. Обамеянг
️️️️
М. Йойич
82'
68'
Желтая карточка
Д. Боатенг
62'
Желтая карточка
П. Хейбьерг
Замена
О. Кирх
️️️️
Г. Мхитарян
59'
52'
Желтая карточка
Т. Кроос
31'
Замена
Ф. Рибери
️️️️
Ф. Лам
30'
Травма
Ф. Лам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
8
Нури Шахин
ОП
18
Милош Йойич
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
18
Марко Ройс
АП
6
Кевин Гросскройц
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
13
Рафинья
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
21
Филипп Лам
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
27
Марио Гетце
АП
10
Арьен Роббен
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Боруссия Д
33
Златан Аломерович
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
5
Себастьян Кель
ОП
21
Оливер Кирх
ПП
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Бавария
1
Лукас Редер
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
10
Джердан Шакири
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Вайденфеллер
29
Шмельцер
15
Хуммельс
19
Папастатопулос
26
Пищек
8
Шахин
18
Йойич
22
Мхитарян
6
Гросскройц
18
Ройс
9
Левандовски
4-2-1-2-1
1
Нойер
23
Хейбьерг
17
Боатенг
4
Данте
13
Рафинья
88
Мартинес
21
Лам
8
Кроос
10
Роббен
27
Гетце
13
Мюллер
6
Гросскройц
7
Хофманн
7
Хофманн
6
Гросскройц
22
Мхитарян
21
Кирх
21
Кирх
22
Мхитарян
18
Йойич
7
Обамеянг
7
Обамеянг
18
Йойич
23
Хейбьерг
5
ван Бюйтен
5
ван Бюйтен
23
Хейбьерг
21
Лам
7
Рибери
7
Рибери
21
Лам
Рибери
14
Писарро
14
Писарро
Рибери
Остались в запасе
Боруссия Д
Бавария
33
Златан Аломерович
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
5
Себастьян Кель
ОП
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Лукас Редер
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
33
Златан Аломерович
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
5
Себастьян Кель
ОП
Остались в запасе
1
Лукас Редер
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Боруссия Д - Бавария
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Олимпиаштадион
Где смотреть матч:
"Россия 2" 21:55 (прямая)
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