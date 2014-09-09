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Расписание матчей
Евро-2024
Норвегия - Италия
Норвегия - Италия: обзор матча 09 сентября 2014
Норвегия
09.09.2014, вторник, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа H, 1 тур
0 : 2
Завершен
Италия
16'
С. Дзадза
62'
Л. Бонуччи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвегия - Италия
90'
+2
Травма
Ч. Иммобиле
Желтая карточка
В. Форрен
90'
87'
Замена
А. Поли
️️️️
А. Флоренци
83'
Замена
М. Дестро
️️️️
С. Дзадза
Желтая карточка
Х. Нордтвейт
82'
Замена
М. Гамст Педерсен
️️️️
П. Скьельбред
74'
Замена
А. Теттей
️️️️
Р. Йенссен
70'
66'
Желтая карточка
Д. Астори
62'
ГОЛ! 0:2!
Л. Бонуччи
Пас отдал
М. Паскуаль
61'
Замена
М. Паскуаль
️️️️
М. Дармиан
Замена
Т. Эльюнусси
️️️️
Х. Нильсен
49'
41'
Желтая карточка
А. Флоренци
16'
ГОЛ! 0:1!
С. Дзадза
Пас отдал
М. Де Шильо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвегия
1
Эрьян Нюланд
ВР
16
Пер Эгиль Фло
ЛЗ
21
Вегар Форрен
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
14
Омар Эльабделлауи
ПЗ
20
Матс Меллер Дели
ЛП
8
Стефан Йохансен
ОП
14
Рубен Йенссен
ЦП
15
Пер-Сильян Скьельбред
(К)
ЦП
18
Хавард Нильсен
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Италия
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
0
Давиде Астори
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
13
Маттео Дармиан
ПАЗ
16
Даниэле Де Росси
ОП
23
Эмануэле Джаккерини
ЦП
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
7
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Норвегия
12
Андре Хансен
ВР
1
Руне Ярстейн
ВР
4
Стеффен Хаген
ЦЗ
21
Фредрик Берге
ЦЗ
2
Андре Даниэльсен
ПЗ
0
Андерс Конрадсен
ЦП
0
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
10
Тарик Эльюнусси
ЦП
5
Александер Теттей
ЦП
13
Йоне Самуэльсен
ПП
0
Ола Камара
ЦФ
Италия
14
Маттиа Перин
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
23
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
5
Анжело Огбонна
ЦЗ
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
6
Марко Верратти
ЦП
11
Андреа Поли
ЦП
18
Марко Пароло
ЦП
6
Антонио Кандрева
ПП
10
Себастьян Джовинко
ЦФ
22
Маттиа Дестро
ЦФ
0
Фабио Квальярелла
ЦФ
4-1-3-2
1
Нюланд
16
Фло
21
Форрен
6
Нордтвейт
14
Эльабделлауи
8
Йохансен
20
Дели
15
Скьельбред
14
Йенссен
7
Кинг
18
Нильсен
3-4-1-2
1
Буффон
13
Раноккия
0
Астори
19
Бонуччи
13
Дармиан
2
Де Шильо
16
Де Росси
24
Флоренци
23
Джаккерини
7
Дзадза
17
Иммобиле
15
Скьельбред
0
Педерсен
0
Педерсен
15
Скьельбред
18
Нильсен
10
Эльюнусси
10
Эльюнусси
18
Нильсен
14
Йенссен
5
Теттей
5
Теттей
14
Йенссен
13
Дармиан
23
Паскуаль
23
Паскуаль
13
Дармиан
24
Флоренци
11
Поли
11
Поли
24
Флоренци
7
Дзадза
22
Дестро
22
Дестро
7
Дзадза
Остались в запасе
Норвегия
Италия
4
Стеффен Хаген
ЦЗ
12
Андре Хансен
ВР
1
Руне Ярстейн
ВР
21
Фредрик Берге
ЦЗ
2
Андре Даниэльсен
ПЗ
0
Андерс Конрадсен
ЦП
13
Йоне Самуэльсен
ПП
0
Ола Камара
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
14
Маттиа Перин
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
5
Анжело Огбонна
ЦЗ
6
Марко Верратти
ЦП
18
Марко Пароло
ЦП
6
Антонио Кандрева
ПП
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
10
Себастьян Джовинко
ЦФ
0
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
4
Стеффен Хаген
ЦЗ
12
Андре Хансен
ВР
1
Руне Ярстейн
ВР
21
Фредрик Берге
ЦЗ
2
Андре Даниэльсен
ПЗ
0
Андерс Конрадсен
ЦП
13
Йоне Самуэльсен
ПП
0
Ола Камара
ЦФ
Остались в запасе
14
Маттиа Перин
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
5
Анжело Огбонна
ЦЗ
6
Марко Верратти
ЦП
18
Марко Пароло
ЦП
6
Антонио Кандрева
ПП
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
10
Себастьян Джовинко
ЦФ
0
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Норвегия - Италия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Норвегия
Лига наций, 6 тур
Дания
- : -
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Милорад Мажич
(Врбас)
Стадион:
Уллеваал
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 22:40 (прямая)
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