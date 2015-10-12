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Евро-2024
Литва - Англия
Литва - Англия: обзор матча 12 октября 2015
Литва
12.10.2015, понедельник, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа E, 10 тур
0 : 3
Завершен
Англия
29'
Р. Баркли
35'
Г. Арлаускис (АГ)
62'
А. Окслэд-Чемберлен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Литва - Англия
Желтая карточка
Э. Вайткунас
86'
Замена
Д. Матулевичюс
️️️️
Л. Спалвис
86'
Желтая карточка
Л. Спалвис
84'
Замена
Э. Вайткунас
️️️️
В. Андриюшкевичус
82'
79'
Желтая карточка
Д. Варди
79'
Желтая карточка
Д. Шелви
73'
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
Р. Баркли
67'
Замена
Д. Алли
️️️️
А. Лаллана
Замена
Д. Петравичюс
️️️️
А. Новиковас
63'
62'
ГОЛ! 0:3!
А. Окслэд-Чемберлен
Пас отдал
Д. Ингс
59'
Замена
Д. Ингс
️️️️
Г. Кейн
35'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Г. Арлаускис
29'
ГОЛ! 0:1!
Р. Баркли
Пас отдал
Г. Кейн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Литва
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
2
Линас Климавичус
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
3
Георгас Фрейдгеймас
ЦЗ
23
Витаутас Андриюшкевичус
ЦЗ
18
Миндаугас Панка
ОП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
7
Артурас Зулпа
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
11
Лукас Спалвис
ЦФ
10
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Игорь Панкратьев
Англия
13
Джек Батлэнд
ВР
14
Киран Гиббс
ЛЗ
16
Фил Джонс
ЦЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
11
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
19
Росс Баркли
ЦП
4
Джонджо Шелви
ЦП
8
Адам Лаллана
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
11
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Литва
12
Эмилиюс Зубас
ВР
21
Витаутас Черняускас
ВР
17
Мантас Куклис
ВР
5
Вайдас Славицкас
ЦЗ
23
Роландас Баравикас
ЦЗ
8
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
16
Эрнестас Велюлис
ЦП
23
Демантас Петравичюс
ЦП
14
Линас Пилибайтис
ЦП
7
Дейвидас Чеснаускис
ЦП
9
Дейвидас Матулевичюс
ЦФ
Англия
23
Том Хитон
ВР
21
Райан Бертранд
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
12
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Деле Алли
АП
14
Тео Уолкотт
ПВ
21
Эндрос Таунсенд
ПВ
21
Дэнни Ингс
ЦФ
4-1-3-2
1
Арлаускис
2
Климавичус
3
Фрейдгеймас
23
Андриюшкевичус
5
Микуцкис
18
Панка
14
Сливка
7
Зулпа
11
Новиковас
10
Черных
11
Спалвис
4-3-1-2
13
Батлэнд
2
Уокер
16
Джонс
16
Ягиелка
14
Гиббс
11
Окслэд-Чемберлен
19
Баркли
4
Шелви
8
Лаллана
11
Варди
9
Кейн
11
Новиковас
23
Петравичюс
23
Петравичюс
11
Новиковас
23
Андриюшкевичус
8
Вайткунас
8
Вайткунас
23
Андриюшкевичус
11
Спалвис
9
Матулевичюс
9
Матулевичюс
11
Спалвис
8
Лаллана
20
Алли
20
Алли
8
Лаллана
19
Баркли
21
Таунсенд
21
Таунсенд
19
Баркли
9
Кейн
21
Ингс
21
Ингс
9
Кейн
Остались в запасе
Литва
Англия
16
Эрнестас Велюлис
ЦП
12
Эмилиюс Зубас
ВР
21
Витаутас Черняускас
ВР
17
Мантас Куклис
ВР
5
Вайдас Славицкас
ЦЗ
23
Роландас Баравикас
ЦЗ
14
Линас Пилибайтис
ЦП
7
Дейвидас Чеснаускис
ЦП
Главный тренер
Игорь Панкратьев
23
Том Хитон
ВР
21
Райан Бертранд
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
12
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
14
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
16
Эрнестас Велюлис
ЦП
12
Эмилиюс Зубас
ВР
21
Витаутас Черняускас
ВР
17
Мантас Куклис
ВР
5
Вайдас Славицкас
ЦЗ
23
Роландас Баравикас
ЦЗ
14
Линас Пилибайтис
ЦП
7
Дейвидас Чеснаускис
ЦП
Остались в запасе
23
Том Хитон
ВР
21
Райан Бертранд
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
12
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
14
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Игорь Панкратьев
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Литва - Англия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
1 : 0
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Кенн Хансен
(Копенгаген)
Стадион:
ЛФФ Стэдиум
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2, Спорт 1
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