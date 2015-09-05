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Расписание матчей
Евро-2024
Сан-Марино - Англия
Сан-Марино - Англия: обзор матча 05 сентября 2015
Сан-Марино
05.09.2015, суббота, 19:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа E, 7 тур
0 : 6
Завершен
Англия
13'
У. Руни (П)
30'
К. Бролли (АГ)
46'
Р. Баркли
68'
Т. Уолкотт
77'
Г. Кейн
78'
Т. Уолкотт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Марино - Англия
Замена
А. Делла Валле
️️️️
Д. Симончини
81'
78'
ГОЛ! 0:6!
Т. Уолкотт
Пас отдал
Р. Баркли
77'
ГОЛ! 0:5!
Г. Кейн
Пас отдал
Д. Шелви
Замена
Д. Эзекиель Ринальди
️️️️
А. Сельва
75'
Замена
Л. Този
️️️️
Д. Бонини
72'
68'
ГОЛ! 0:4!
Т. Уолкотт
Пас отдал
Ф. Делф
67'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
58'
Замена
Г. Кейн
️️️️
Д. Милнер
58'
Замена
Ф. Делф
️️️️
У. Руни
46'
ГОЛ! 0:3!
Р. Баркли
Пас отдал
А. Окслэд-Чемберлен
30'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
К. Бролли
13'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
У. Руни
Желтая карточка
М. Берарди
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Марино
23
Альдо Симончини
ВР
14
Марко Берарди
ЦЗ
3
Мирко Палацци
ЦЗ
5
Кристиан Бролли
ЦЗ
6
Давиде Симончини
ЦЗ
21
Мануэль Баттистини
ПЗ
8
Никола Кьяруцци
ЦП
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
2
Джовании Бонини
ЦФ
17
Хосе Хирш
ЦФ
20
Анди Сельва
ЦФ
Главный тренер
Пьеранжело Манцароли
Англия
1
Джо Харт
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
12
Натаниэл Клайн
ПЗ
19
Росс Баркли
ЦП
4
Джеймс Милнер
ЦП
4
Джонджо Шелви
ЦП
11
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
11
Джейми Варди
ЦФ
10
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Сан-Марино
23
Элиа Бенедеттини
ВР
22
Карло Валентини
ВР
23
Джакомо Мураччини
ВР
6
Алекс Делла Валле
ЦЗ
18
Пьер-Филиппо Мацца
ЦЗ
0
Майколь Берретти
ЦЗ
4
Фабио Витаиоли
ЦЗ
13
Алессандро Делла Валле
ЦЗ
19
Данило Эзекиель Ринальди
ЦП
21
Лука Този
ЦП
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
9
Маттиа Стефанелли
ЦФ
Англия
13
Джек Батлэнд
ВР
23
Том Хитон
ВР
14
Киран Гиббс
ЛЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
19
Райан Мэйсон
ОП
17
Фабиан Делф
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
14
Тео Уолкотт
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
3-2-1-4
23
Симончини
3
Палацци
5
Бролли
6
Симончини
14
Берарди
21
Баттистини
8
Кьяруцци
7
Витаиоли
20
Сельва
17
Хирш
2
Бонини
4-4-2
1
Харт
12
Клайн
5
Стоунз
16
Ягиелка
3
Шоу
4
Милнер
4
Шелви
11
Окслэд-Чемберлен
19
Баркли
10
Руни
11
Варди
6
Симончини
13
Делла Валле
13
Делла Валле
6
Симончини
20
Сельва
19
Ринальди
19
Ринальди
20
Сельва
2
Бонини
21
Този
21
Този
2
Бонини
10
Руни
17
Делф
17
Делф
10
Руни
11
Окслэд-Чемберлен
14
Уолкотт
14
Уолкотт
11
Окслэд-Чемберлен
4
Милнер
9
Кейн
9
Кейн
4
Милнер
Остались в запасе
Сан-Марино
Англия
6
Алекс Делла Валле
ЦЗ
18
Пьер-Филиппо Мацца
ЦЗ
23
Элиа Бенедеттини
ВР
22
Карло Валентини
ВР
23
Джакомо Мураччини
ВР
0
Майколь Берретти
ЦЗ
4
Фабио Витаиоли
ЦЗ
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
9
Маттиа Стефанелли
ЦФ
Главный тренер
Пьеранжело Манцароли
13
Джек Батлэнд
ВР
23
Том Хитон
ВР
14
Киран Гиббс
ЛЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
19
Райан Мэйсон
ОП
16
Майкл Кэррик
ЦП
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
6
Алекс Делла Валле
ЦЗ
18
Пьер-Филиппо Мацца
ЦЗ
23
Элиа Бенедеттини
ВР
22
Карло Валентини
ВР
23
Джакомо Мураччини
ВР
0
Майколь Берретти
ЦЗ
4
Фабио Витаиоли
ЦЗ
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
9
Маттиа Стефанелли
ЦФ
Остались в запасе
13
Джек Батлэнд
ВР
23
Том Хитон
ВР
14
Киран Гиббс
ЛЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
19
Райан Мэйсон
ОП
16
Майкл Кэррик
ЦП
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Пьеранжело Манцароли
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Сан-Марино - Англия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Леонтиос Траттос
Стадион:
Олимпико
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