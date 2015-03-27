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Расписание матчей
Евро-2024
Англия - Литва
Англия - Литва: обзор матча 27 марта 2015
Англия
27.03.2015, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа E, 5 тур
4 : 0
Завершен
Литва
6'
У. Руни
45'
Д. Уэлбек
58'
Р. Стерлинг
73'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Англия - Литва
90'
+1
Желтая карточка
Д. Казлаускас
88'
Замена
Д. Казлаускас
️️️️
С. Миколюнас
83'
Замена
В. Славицкас
️️️️
В. Андриюшкевичус
Желтая карточка
Р. Стерлинг
80'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
Д. Уэлбек
77'
ГОЛ! 4:0!
Г. Кейн
Пас отдал
Р. Стерлинг
73'
Замена
Г. Кейн
️️️️
У. Руни
72'
Замена
Р. Баркли
️️️️
Д. Хендерсон
71'
66'
Замена
С. Станкявичус
️️️️
Т. Микуцкис
ГОЛ! 3:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
У. Руни
58'
ГОЛ! 2:0!
Д. Уэлбек
Пас отдал
Д. Хендерсон
45'
41'
Желтая карточка
М. Жалюкас
ГОЛ! 1:0!
У. Руни
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джо Харт
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
16
Фил Джонс
ЦЗ
12
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
17
Фабиан Делф
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
8
Джордан Хендерсон
ЦП
14
Дэнни Уэлбек
ЦФ
10
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Литва
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
23
Витаутас Андриюшкевичус
ЦЗ
3
Георгас Фрейдгеймас
ЦЗ
4
Тадас Кьянскас
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
13
Каролис Чведукас
ЦП
7
Артурас Зулпа
ЦП
0
Мариуш Жалюкас
ЦП
9
Дейвидас Матулевичюс
ЦФ
10
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Игорь Панкратьев
Англия
13
Джек Батлэнд
ВР
23
Роберт Грин
ВР
14
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Райан Мэйсон
ОП
4
Джеймс Милнер
ЦП
19
Росс Баркли
ЦП
14
Тео Уолкотт
ПВ
21
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Литва
12
Эмилиюс Зубас
ВР
21
Витаутас Черняускас
ВР
5
Вайдас Славицкас
ЦЗ
8
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
20
Вальдемар Боровский
ЦЗ
18
Миндаугас Панка
ОП
14
Витаутас Лукша
ЦП
19
Гратас Сиргедас
ЦП
2
Гедиминас Вицюс
ЦП
19
Симонас Станкявичус
ЦФ
16
Рикардас Бениусис
ЦФ
19
Донатас Казлаускас
ЦФ
4-3-1-2
1
Харт
3
Бэйнс
15
Кэхилл
16
Джонс
12
Клайн
17
Делф
16
Кэррик
8
Хендерсон
10
Стерлинг
10
Руни
14
Уэлбек
3-2-3-2
1
Арлаускис
23
Андриюшкевичус
3
Фрейдгеймас
4
Кьянскас
13
Миколюнас
5
Микуцкис
13
Чведукас
7
Зулпа
0
Жалюкас
10
Черных
9
Матулевичюс
8
Хендерсон
19
Баркли
19
Баркли
8
Хендерсон
14
Уэлбек
14
Уолкотт
14
Уолкотт
14
Уэлбек
10
Руни
9
Кейн
9
Кейн
10
Руни
5
Микуцкис
19
Станкявичус
19
Станкявичус
5
Микуцкис
23
Андриюшкевичус
5
Славицкас
5
Славицкас
23
Андриюшкевичус
13
Миколюнас
19
Казлаускас
19
Казлаускас
13
Миколюнас
Остались в запасе
Англия
Литва
13
Джек Батлэнд
ВР
23
Роберт Грин
ВР
14
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Райан Мэйсон
ОП
4
Джеймс Милнер
ЦП
21
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Рой Ходжсон
16
Рикардас Бениусис
ЦФ
14
Витаутас Лукша
ЦП
19
Гратас Сиргедас
ЦП
12
Эмилиюс Зубас
ВР
21
Витаутас Черняускас
ВР
8
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
20
Вальдемар Боровский
ЦЗ
18
Миндаугас Панка
ОП
2
Гедиминас Вицюс
ЦП
Главный тренер
Игорь Панкратьев
Остались в запасе
13
Джек Батлэнд
ВР
23
Роберт Грин
ВР
14
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Райан Мэйсон
ОП
4
Джеймс Милнер
ЦП
21
Эндрос Таунсенд
ПВ
Остались в запасе
16
Рикардас Бениусис
ЦФ
14
Витаутас Лукша
ЦП
19
Гратас Сиргедас
ЦП
12
Эмилиюс Зубас
ВР
21
Витаутас Черняускас
ВР
8
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
20
Вальдемар Боровский
ЦЗ
18
Миндаугас Панка
ОП
2
Гедиминас Вицюс
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Игорь Панкратьев
Статистика матча Англия - Литва
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
1 : 0
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Информация о матче
Главный судья:
Павел Краловец
(Домажлице)
Стадион:
Уэмбли
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