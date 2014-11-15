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Расписание матчей
Евро-2024
Люксембург - Украина
Люксембург - Украина: обзор матча 15 ноября 2014
Люксембург
15.11.2014, суббота, 20:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа C, 4 тур
0 : 3
Завершен
Украина
32'
А. Ярмоленко
53'
А. Ярмоленко
55'
А. Ярмоленко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люксембург - Украина
85'
Замена
К. Ковальчук
️️️️
Д. Олейник
77'
Замена
Н. Морозюк
️️️️
Е. Коноплянка
Замена
М. Джон Девилье
️️️️
Д. Хольтер
76'
71'
Замена
Ф. Будковский
️️️️
Р. Зозуля
Замена
О. Йоахим
️️️️
С. Бенси
63'
55'
ГОЛ! 0:3!
А. Ярмоленко
Замена
Д. Да Мота
️️️️
К. Мартинс
54'
53'
ГОЛ! 0:2!
А. Ярмоленко
33'
Желтая карточка
Е. Хачериди
32'
ГОЛ! 0:1!
А. Ярмоленко
Пас отдал
Д. Олейник
11'
Желтая карточка
С. Сидорчук
Желтая карточка
К. Мартинс
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люксембург
1
Жонатан Жубер
ВР
3
Матиас Йениш
ЛЗ
5
Том Шнелл
ЦЗ
2
Максим Шано
ЦЗ
18
Лоран Янс
ПЗ
11
Стефано Бенси
ЛП
8
Кристофер Мартинс
ОП
17
Марио Мутш
(К)
ОП
19
Дуэйн Хольтер
ЦП
7
Ларс Жерсон
ЦП
20
Давид Тюрпель
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
3
Евгений Хачериди
ЦЗ
17
Артем Федецкий
ПЗ
21
Денис Олейник
ЛВ
10
Евгений Коноплянка
ЛВ
5
Сергей Сидорчук
ЦП
4
Анатолий Тимощук
(К)
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
8
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Михаил Фоменко
Люксембург
1
Антони Морис
ВР
4
Эрик Хоффманн
ЦЗ
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
7
Крис Филлипс
ЦЗ
10
Бен Паял
ОП
22
Антонио Луиси
ПВ
13
Орельен Йоахим
ЦФ
9
Даниэль Да Мота
ЦФ
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
Украина
23
Никита Шевченко
ВР
1
Денис Бойко
ВР
6
Виталий Вернидуб
ЦЗ
21
Андрей Пилявский
ЦЗ
3
Иван Ордец
ЦЗ
15
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
18
Роман Безус
ЦП
14
Руслан Ротань
ЦП
9
Николай Морозюк
ЦП
2
Кирилл Ковальчук
ЦП
9
Олег Гусев
ПП
15
Филипп Будковский
ЦФ
4-2-3-1
1
Жубер
3
Йениш
5
Шнелл
2
Шано
18
Янс
8
Мартинс
17
Мутш
11
Бенси
7
Жерсон
19
Хольтер
20
Тюрпель
4-2-3-1
12
Пятов
17
Федецкий
20
Ракицкий
3
Хачериди
13
Шевчук
5
Сидорчук
4
Тимощук
7
Ярмоленко
21
Олейник
10
Коноплянка
8
Зозуля
11
Бенси
13
Йоахим
13
Йоахим
11
Бенси
8
Мартинс
9
Да Мота
9
Да Мота
8
Мартинс
19
Хольтер
21
Девилье
21
Девилье
19
Хольтер
10
Коноплянка
9
Морозюк
9
Морозюк
10
Коноплянка
21
Олейник
2
Ковальчук
2
Ковальчук
21
Олейник
8
Зозуля
15
Будковский
15
Будковский
8
Зозуля
Остались в запасе
Люксембург
Украина
4
Эрик Хоффманн
ЦЗ
1
Антони Морис
ВР
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
7
Крис Филлипс
ЦЗ
10
Бен Паял
ОП
22
Антонио Луиси
ПВ
Главный тренер
Люк Хольц
15
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
23
Никита Шевченко
ВР
1
Денис Бойко
ВР
6
Виталий Вернидуб
ЦЗ
21
Андрей Пилявский
ЦЗ
3
Иван Ордец
ЦЗ
18
Роман Безус
ЦП
14
Руслан Ротань
ЦП
9
Олег Гусев
ПП
Главный тренер
Михаил Фоменко
Остались в запасе
4
Эрик Хоффманн
ЦЗ
1
Антони Морис
ВР
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
7
Крис Филлипс
ЦЗ
10
Бен Паял
ОП
22
Антонио Луиси
ПВ
Остались в запасе
15
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
23
Никита Шевченко
ВР
1
Денис Бойко
ВР
6
Виталий Вернидуб
ЦЗ
21
Андрей Пилявский
ЦЗ
3
Иван Ордец
ЦЗ
18
Роман Безус
ЦП
14
Руслан Ротань
ЦП
9
Олег Гусев
ПП
Главный тренер
Люк Хольц
Главный тренер
Михаил Фоменко
Статистика матча Люксембург - Украина
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
- : -
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
- : -
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Информация о матче
Главный судья:
Кристин Якобссон
(Коупавогюр)
Стадион:
Жози Бартель
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