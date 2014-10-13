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Босния и Герцеговина - Бельгия
Босния и Герцеговина - Бельгия: обзор матча 13 октября 2014
Босния и Герцеговина
13.10.2014, понедельник, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа B, 3 тур
1 : 1
Завершен
Бельгия
28'
Э. Джеко
51'
Р. Наингголан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Босния и Герцеговина - Бельгия
88'
Желтая карточка
В. Компани
78'
Замена
М. Феллайни
️️️️
С. Дефур
Замена
Э. Вишча
️️️️
Т. Сушич
72'
57'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Р. Лукаку
51'
ГОЛ! 1:1!
Р. Наингголан
Пас отдал
Т. Алдервейрелд
ГОЛ! 1:0!
Э. Джеко
Пас отдал
М. Пьянич
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Босния и Герцеговина
1
Асмир Бегович
ВР
15
Тони Шунич
ЦЗ
13
Менсур Муйджа
ПЗ
16
Сенад Лулич
ЛП
7
Мухамед Бешич
ОП
8
Харис Медуньянин
ЦП
10
Миралем Пьянич
ЦП
14
Тино-Свен Сушич
ЦП
21
Анель Хаджич
ЦП
11
Эдин Джеко
ЦФ
9
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Сафет Сушич
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
4
Раджа Наингголан
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
17
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
Босния и Герцеговина
22
Ратко Дуйкович
ВР
12
Ясмин Фейзич
ВР
23
Йосип Квесич
ЦЗ
2
Авдия Врсаевич
ЦЗ
6
Огнен Враньеш
ЦЗ
13
Гойко Цимирот
ЦП
18
Санин Прсич
ЦП
19
Эдин Вишча
ПВ
20
Изет Хайрович
ПВ
Бельгия
12
Симон Миньоле
ВР
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
18
Йелле ван Дамм
ЛЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
18
Джейсон Денайе
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
11
Янник Карраско
ЛВ
22
Насер Шадли
ЦП
19
Мусса Дембеле
ЦП
8
Маруан Феллайни
ЦП
18
Аднан Янузай
ПВ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
2-1-5-2
1
Бегович
15
Шунич
13
Муйджа
7
Бешич
16
Лулич
10
Пьянич
14
Сушич
21
Хаджич
8
Медуньянин
9
Ибишевич
11
Джеко
4-2-2-2
1
Куртуа
3
Ломбертс
5
Вертонген
4
Компани
2
Алдервейрелд
4
Наингголан
16
Дефур
7
Де Брюйне
10
Азар
17
Ориги
9
Лукаку
14
Сушич
19
Вишча
19
Вишча
14
Сушич
16
Дефур
8
Феллайни
8
Феллайни
16
Дефур
9
Лукаку
14
Мертенс
14
Мертенс
9
Лукаку
Остались в запасе
Босния и Герцеговина
Бельгия
23
Йосип Квесич
ЦЗ
20
Изет Хайрович
ПВ
22
Ратко Дуйкович
ВР
12
Ясмин Фейзич
ВР
2
Авдия Врсаевич
ЦЗ
6
Огнен Враньеш
ЦЗ
13
Гойко Цимирот
ЦП
18
Санин Прсич
ЦП
Главный тренер
Сафет Сушич
12
Симон Миньоле
ВР
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
18
Йелле ван Дамм
ЛЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
18
Джейсон Денайе
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
22
Насер Шадли
ЦП
19
Мусса Дембеле
ЦП
11
Янник Карраско
ЛВ
18
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Марк Вилмотс
Остались в запасе
23
Йосип Квесич
ЦЗ
20
Изет Хайрович
ПВ
22
Ратко Дуйкович
ВР
12
Ясмин Фейзич
ВР
2
Авдия Врсаевич
ЦЗ
6
Огнен Враньеш
ЦЗ
13
Гойко Цимирот
ЦП
18
Санин Прсич
ЦП
Остались в запасе
12
Симон Миньоле
ВР
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
18
Йелле ван Дамм
ЛЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
18
Джейсон Денайе
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
22
Насер Шадли
ЦП
19
Мусса Дембеле
ЦП
11
Янник Карраско
ЛВ
18
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Сафет Сушич
Главный тренер
Марк Вилмотс
Статистика матча Босния и Герцеговина - Бельгия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Босния и Герцеговина
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
- : -
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Билино Поле
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