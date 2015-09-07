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Расписание матчей
Евро-2024
Шотландия - Германия
Шотландия - Германия: обзор матча 07 сентября 2015
Шотландия
07.09.2015, понедельник, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа D, 8 тур
2 : 3
Завершен
Германия
26'
М. Хуммельс (АГ)
42'
Д. МакАртур
17'
Т. Мюллер
33'
Т. Мюллер
53'
И. Гюндоган
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шотландия - Германия
90'
+1
Замена
К. Крамер
️️️️
М. Озил
85'
Замена
А. Шюррле
️️️️
М. Гетце
Замена
М. Ритчи
️️️️
Д. Форрест
80'
Замена
К. Мартин
️️️️
С. Браун
79'
Замена
И. Анья
️️️️
Ш. Мэлони
60'
Желтая карточка
Ш. Мэлони
56'
Желтая карточка
Д. Моррисон
54'
53'
ГОЛ! 2:3!
И. Гюндоган
Пас отдал
Т. Мюллер
ГОЛ! 2:2!
Д. МакАртур
42'
33'
ГОЛ! 1:2!
Т. Мюллер
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Хуммельс
26'
17'
ГОЛ! 0:1!
Т. Мюллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шотландия
1
Дэвид Маршалл
ВР
4
Чарли Малгрю
ЛЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
4
Расселл Мартин
ЦЗ
2
Алан Хаттон
ПЗ
6
Шон Мэлони
ЛП
8
Скотт Браун
ОП
18
Джеймс МакАртур
ОП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
25
Джеймс Форрест
ПВ
9
Стивен Флетчер
ЦФ
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
3
Йонас Хектор
ЛЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
7
Бастиан Швайнштайгер
ОП
23
Эмре Джан
ОП
21
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
11
Марио Гетце
АП
10
Месут Озил
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Шотландия
0
Аллан МакГрегор
ВР
21
Крейг Гордон
ВР
4
Мэтт Ритчи
ЛЗ
5
Гордон Грир
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
16
Крэйг Форсит
ЦЗ
19
Даррен Флетчер
ЦП
11
Икечи Анья
ЦП
16
Джонни Расселл
ЦП
10
Стивен Нейсмит
ЦФ
20
Ли Гриффитс
ЦФ
13
Крис Мартин
ЦФ
Германия
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
0
Кристоф Крамер
ОП
9
Андре Шюррле
ЦП
19
Себастьян Руди
ЦП
20
Карим Беллараби
ПВ
9
Кевин Фолланд
ЦФ
23
Макс Крузе
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Маршалл
4
Малгрю
5
Хэнли
4
Мартин
2
Хаттон
8
Браун
18
МакАртур
6
Мэлони
7
Моррисон
25
Форрест
9
Флетчер
3-2-2-2-1
1
Нойер
5
Хуммельс
17
Боатенг
3
Хектор
7
Швайнштайгер
23
Джан
21
Гюндоган
8
Кроос
11
Гетце
10
Озил
13
Мюллер
25
Форрест
4
Ритчи
4
Ритчи
25
Форрест
6
Мэлони
11
Анья
11
Анья
6
Мэлони
8
Браун
13
Мартин
13
Мартин
8
Браун
10
Озил
0
Крамер
0
Крамер
10
Озил
11
Гетце
9
Шюррле
9
Шюррле
11
Гетце
Остались в запасе
Шотландия
Германия
0
Аллан МакГрегор
ВР
21
Крейг Гордон
ВР
5
Гордон Грир
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
16
Крэйг Форсит
ЦЗ
19
Даррен Флетчер
ЦП
16
Джонни Расселл
ЦП
10
Стивен Нейсмит
ЦФ
20
Ли Гриффитс
ЦФ
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
19
Себастьян Руди
ЦП
10
Лукас Подольски
ЛВ
20
Карим Беллараби
ПВ
9
Кевин Фолланд
ЦФ
23
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Остались в запасе
0
Аллан МакГрегор
ВР
21
Крейг Гордон
ВР
5
Гордон Грир
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
16
Крэйг Форсит
ЦЗ
19
Даррен Флетчер
ЦП
16
Джонни Расселл
ЦП
10
Стивен Нейсмит
ЦФ
20
Ли Гриффитс
ЦФ
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
19
Себастьян Руди
ЦП
10
Лукас Подольски
ЛВ
20
Карим Беллараби
ПВ
9
Кевин Фолланд
ЦФ
23
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Статистика матча Шотландия - Германия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
- : -
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
- : -
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Помощники судьи:
Сандер ван Рукел (Нидерлнды) Эрвин Зейнстра (Нидрланды)
Стадион:
Хэмпден Парк
Где смотреть матч:
Россия 2, Спорт 1 (в повторе, 01:30)
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