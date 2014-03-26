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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Ростов - Ротор
Ростов - Ротор: обзор матча 26 марта 2014
Ростов
26.03.2014, среда, 20:00
Россия. Кубок, 1/4 финала
3 : 0
Завершен
Ротор
9'
А. Гацкан
58'
Джано
74'
А. Дзюба (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Ростов - Ротор
80'
Замена
А. Малыгин
️️️️
Д. Гузь
Замена
Б. Су Ю
️️️️
А. Дзюба
77'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
А. Дзюба
74'
72'
Желтая карточка
Д. Гузь
68'
Желтая карточка
В. Устинов
63'
Замена
А. Мязин
️️️️
А. Пугин
62'
Замена
Д. Кабутов
️️️️
А. Рылов
Замена
С. Ксулу
️️️️
Ф. Синама-Понголь
60'
ГОЛ! 2:0!
Джано
58'
Замена
Г. Габулов
️️️️
А. Гацкан
37'
Травма
А. Гацкан
36'
ГОЛ! 1:0!
А. Гацкан
Пас отдал
Ф. Синама-Понголь
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Стипе Плетикоса
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
7
Джано
ЛП
8
Александр Гацкан
ОП
15
Азим Фатуллаев
ОП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Ротор
31
Денис Пчелинцев
ВР
22
Петр Тен
ЛЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
20
Роман Войдель
ПЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
10
Артур Рылов
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
19
Виталий Устинов
ЦП
9
Максим Яковлев
ПП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Ростов
1
Антон Амельченко
ВР
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Георгий Габулов
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
Ротор
1
Денис Книга
ВР
6
Александр Малыгин
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
90
Андрей Михеев
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
87
Андрей Мязин
ЦФ
4-2-3-1
1
Плетикоса
19
Милич
0
Дьяков
15
Баштуш
43
Логашов
8
Гацкан
15
Фатуллаев
7
Джано
54
Синама-Понголь
2
Калачев
22
Дзюба
4-5-1
31
Пчелинцев
20
Войдель
33
Ламанж
55
Гузь
22
Тен
9
Яковлев
10
Рылов
4
Фомин
19
Устинов
17
Пугин
14
Аппаев
54
Синама-Понголь
42
Ксулу
42
Ксулу
54
Синама-Понголь
8
Гацкан
8
Габулов
8
Габулов
8
Гацкан
22
Дзюба
86
Ю
86
Ю
22
Дзюба
10
Рылов
70
Кабутов
70
Кабутов
10
Рылов
55
Гузь
6
Малыгин
6
Малыгин
55
Гузь
17
Пугин
87
Мязин
87
Мязин
17
Пугин
Остались в запасе
Ростов
Ротор
1
Антон Амельченко
ВР
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Миодраг Божович
1
Денис Книга
ВР
90
Андрей Михеев
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Федор Щербаченко
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Остались в запасе
1
Денис Книга
ВР
90
Андрей Михеев
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Федор Щербаченко
Статистика матча Ростов - Ротор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"Россия 2" 19:55 (прямая)
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