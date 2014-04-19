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Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Динамо Хьюстон
Филадельфия Юнион - Динамо Хьюстон: обзор матча 19 апреля 2014
Филадельфия Юнион
19.04.2014, суббота, 23:59
США. МЛС, Общий этап
0 : 0
Завершен
Динамо Хьюстон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Филадельфия Юнион - Динамо Хьюстон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 31 тур
Филадельфия Юнион
2 : 2
17.10.2026
Шарлотт
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Информация о матче
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Филадельфия Юнион
Динамо Хьюстон
Объявлено наказание для Месси за удар соперника
22 августа
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23 июля
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Объявлено наказание для Месси за удар соперника
22 августа
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Месси ударил соперника в матче МЛС
22 августа
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2 августа
У Месси подозрение на травму за 17 дней до ЧМ, его заменили из предосторожности
25 мая
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
18-летний вратарь из клуба МЛС готов играть за сборную России
23 июля
1
Маскерано ответил, почему Месси пропустил матч «Интера Майами»
2025.03.05 23:47
Гарсия раскрыл экс-спартаковца, с которым советовался перед трансфером в Россию
2025.02.08 22:38
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