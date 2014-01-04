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Расписание матчей
Англия. Кубок
Арсенал - Тоттенхэм
Арсенал - Тоттенхэм: обзор матча 04 января 2014
Арсенал
04.01.2014, суббота, 21:15
Англия. Кубок, 3 раунд
2 : 0
Завершен
Тоттенхэм
30'
С. Касорла
61'
Т. Росицки
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Арсенал - Тоттенхэм
Травма
Т. Уолкотт
82'
Замена
М. Озил
️️️️
М. Артета
73'
Замена
М. Фламини
️️️️
Д. Уилшир
71'
62'
Замена
Н. Шадли
️️️️
Р. Сольдадо
ГОЛ! 2:0!
Т. Росицки
61'
Замена
П. Мертезакер
️️️️
Т. Вермален
46'
ГОЛ! 1:0!
С. Касорла
Пас отдал
С. Гнабри
30'
Желтая карточка
Т. Вермален
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
8
Санти Касорла
ЛП
10
Джек Уилшир
ОП
8
Микель Артета
ОП
10
Томаш Росицки
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
32
Тео Уолкотт
(К)
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
20
Майкл Доусон
(К)
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
24
Кристиан Эриксен
ЛП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Арсенал
2
Эмилиано Вивиано
ВР
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
20
Матье Фламини
ЦП
10
Месут Озил
АП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
9
Джонатан Обика
ЦФ
4-2-2-1-1
22
Фабиански
18
Монреаль
6
Косиельни
4
Вермален
3
Санья
10
Уилшир
8
Артета
8
Касорла
10
Росицки
7
Гнабри
32
Уолкотт
4-4-2
1
Льорис
2
Уокер
21
Кирикеш
20
Доусон
3
Роуз
12
Леннон
6
Бенталеб
8
Дембеле
24
Эриксен
25
Адебайор
9
Сольдадо
4
Вермален
4
Мертезакер
4
Мертезакер
4
Вермален
10
Уилшир
20
Фламини
20
Фламини
10
Уилшир
8
Артета
10
Озил
10
Озил
8
Артета
9
Сольдадо
89
Шадли
89
Шадли
9
Сольдадо
Остались в запасе
Арсенал
Тоттенхэм
2
Эмилиано Вивиано
ВР
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
24
Брэд Фридель
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
9
Гарри Кейн
ЦФ
9
Джонатан Обика
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Остались в запасе
2
Эмилиано Вивиано
ВР
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
9
Гарри Кейн
ЦФ
9
Джонатан Обика
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Тим Шервуд
Статистика матча Арсенал - Тоттенхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 21:10 (прямая) "Россия 2" 21:10 (прямая)
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