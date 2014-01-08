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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Манчестер Сити - Вест Хэм
Манчестер Сити - Вест Хэм: обзор матча 08 января 2014
Манчестер Сити
08.01.2014, среда, 23:45
Англия. Кубок Лиги, 1/2 финала
6 : 0
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
Вест Хэм
12'
А. Негредо
26'
А. Негредо
40'
Я. Туре
49'
А. Негредо
61'
Э. Джеко
89'
Э. Джеко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Сити - Вест Хэм
ГОЛ! 6:0!
Э. Джеко
Пас отдал
А. Коларов
89'
Замена
А. Коларов
️️️️
А. Негредо
79'
75'
Замена
Р. Рац
️️️️
Д. О'Брайен
Замена
Р. Лопеш
️️️️
Д. Сильва
72'
Замена
М. Демичелис
️️️️
Я. Туре
66'
ГОЛ! 5:0!
Э. Джеко
Пас отдал
Г. Клиши
61'
57'
Замена
А. Диарра
️️️️
М. Нобл
ГОЛ! 4:0!
А. Негредо
Пас отдал
Д. Сильва
49'
46'
Замена
К. Коул
️️️️
М. Майга
ГОЛ! 3:0!
Я. Туре
40'
ГОЛ! 2:0!
А. Негредо
Пас отдал
Э. Джеко
26'
ГОЛ! 1:0!
А. Негредо
Пас отдал
Я. Туре
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛАЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПАЗ
6
Хави Гарсия
ОП
42
Яя Туре
ЦП
14
Самир Насри
ЦП
21
Давид Сильва
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
17
Джой О'Брайен
ЛЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
3
Джордж МакКартни
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
12
Джо Коул
ЛП
16
Марк Нобл
ОП
31
Мэттью Тэйлор
ОП
17
Мухамед Диаме
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ПП
20
Модибо Майга
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
12
Алу Диарра
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
10
Джек Коллисон
ПП
24
Карлтон Коул
ЦФ
2-3-2-1-2
25
Пантилимон
4
Компани
15
Лескотт
3
Клиши
6
Хави Гарсия
5
Сабалета
42
Туре
14
Насри
21
Сильва
10
Джеко
21
Негредо
4-2-3-1
13
Адриан
55
Демель
28
Джонсон
3
МакКартни
17
О'Брайен
16
Нобл
31
Тэйлор
19
Даунинг
17
Диаме
12
Коул
20
Майга
21
Сильва
9
Лопеш
9
Лопеш
21
Сильва
21
Негредо
11
Коларов
11
Коларов
21
Негредо
42
Туре
2
Демичелис
2
Демичелис
42
Туре
17
О'Брайен
15
Рац
15
Рац
17
О'Брайен
16
Нобл
12
Диарра
12
Диарра
16
Нобл
20
Майга
24
Коул
24
Коул
20
Майга
Остались в запасе
Манчестер Сити
Вест Хэм
1
Джо Харт
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
11
Равель Моррисон
АП
22
Юсси Яскилайнен
ВР
16
Мэттью Джарвис
ЛП
10
Джек Коллисон
ПП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
Остались в запасе
11
Равель Моррисон
АП
22
Юсси Яскилайнен
ВР
16
Мэттью Джарвис
ЛП
10
Джек Коллисон
ПП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Манчестер Сити - Вест Хэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
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07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
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2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
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