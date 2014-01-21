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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Вест Хэм - Манчестер Сити
Вест Хэм - Манчестер Сити: обзор матча 21 января 2014
Вест Хэм
21.01.2014, вторник, 23:45
Англия. Кубок Лиги, 1/2 финала
0 : 3
Первый матч – 0 : 6
Завершен
Манчестер Сити
3'
А. Негредо
24'
С. Агуэро
59'
А. Негредо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Вест Хэм - Манчестер Сити
Замена
Д. Коллисон
️️️️
М. Диаме
89'
Травма
М. Диаме
88'
78'
Замена
А. Коларов
️️️️
Х. Навас
65'
Замена
С. Йоветич
️️️️
С. Агуэро
64'
Желтая карточка
Г. Клиши
63'
Замена
Д. Родуэлл
️️️️
Х. Гарсия
59'
ГОЛ! 0:3!
А. Негредо
Пас отдал
С. Агуэро
Замена
С. Даунинг
️️️️
Д. Коул
47'
Замена
К. Коул
️️️️
Э. Кэрролл
46'
Желтая карточка
А. Диарра
37'
31'
Желтая карточка
С. Агуэро
24'
ГОЛ! 0:2!
С. Агуэро
Пас отдал
Р. Лопеш
3'
ГОЛ! 0:1!
А. Негредо
Пас отдал
Р. Лопеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ПЗ
12
Алу Диарра
ОП
17
Мухамед Диаме
ОП
11
Равель Моррисон
АП
12
Джо Коул
АП
4
Кевин Нолан
ПВ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
5
Фернандиньо
ОП
9
Рони Лопеш
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
37
Лео Чемберс
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
16
Марк Нобл
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
10
Джек Коллисон
ПП
24
Карлтон Коул
ЦФ
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
4-2-3-1
22
Яскилайнен
15
Рац
28
Джонсон
31
Тэйлор
5
Томкинс
12
Диарра
17
Диаме
11
Моррисон
12
Коул
4
Нолан
9
Кэрролл
3-4-1-2
25
Пантилимон
28
Боята
15
Лескотт
22
Настасич
16
Навас
6
Хави Гарсия
5
Фернандиньо
3
Клиши
9
Лопеш
21
Негредо
10
Агуэро
12
Коул
19
Даунинг
19
Даунинг
12
Коул
17
Диаме
10
Коллисон
10
Коллисон
17
Диаме
9
Кэрролл
24
Коул
24
Коул
9
Кэрролл
16
Навас
11
Коларов
11
Коларов
16
Навас
6
Хави Гарсия
6
Родуэлл
6
Родуэлл
6
Хави Гарсия
10
Агуэро
9
Йоветич
9
Йоветич
10
Агуэро
Остались в запасе
Вест Хэм
Манчестер Сити
37
Лео Чемберс
ЦЗ
13
Адриан
ВР
16
Мэттью Джарвис
ЛП
16
Марк Нобл
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
1
Джо Харт
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
37
Лео Чемберс
ЦЗ
13
Адриан
ВР
16
Мэттью Джарвис
ЛП
16
Марк Нобл
ЦП
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Вест Хэм - Манчестер Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Аптон Парк
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