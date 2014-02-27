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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Базель - Маккаби
Базель - Маккаби: обзор матча 27 февраля 2014
Базель
27.02.2014, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Маккаби
18'
В. Штокер
60'
М. Штреллер
71'
М. Штреллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Маккаби
Замена
М. Дельгадо
️️️️
Ф. Фрай
80'
Замена
Д. Сио
️️️️
М. Штреллер
77'
Замена
Т. Джака
️️️️
В. Штокер
72'
ГОЛ! 3:0!
М. Штреллер
Пас отдал
В. Штокер
71'
64'
Замена
Т. Бен-Хаим II
️️️️
Р. Мареваль
ГОЛ! 2:0!
М. Штреллер
Пас отдал
С. Ди
60'
59'
Замена
М. Дор
️️️️
М. Ради
43'
Замена
Н. Митрович
️️️️
О. Альтман
Желтая карточка
С. Ди
20'
ГОЛ! 1:0!
В. Штокер
Пас отдал
Б. Сафари
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Янн Зоммер
ВР
22
Гастон Сауро
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
4
Беранг Сафари
ЦЗ
4
Филипп Дежен
ПЗ
20
Серей Ди
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
9
Марко Штреллер
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Маккаби
25
Хуан Пабло
ВР
14
Йоав Цив
ЛЗ
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
26
Реми Мареваль
ЦЗ
51
Омри Альтман
ЦП
21
Ширан Йейни
ЦП
7
Махаран Ради
ЦП
6
Гал Альберман
ЦП
22
Раде Прица
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
41
Кай Возер
ЦЗ
34
Таулант Джака
ЦП
10
Матиас Дельгадо
АП
7
Давид Дежен
ПП
27
Адмир Сефераджич
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Маккаби
1
Барал Леви
ВР
22
Никола Митрович
ЦП
9
Даниэль Эйнбиндер
ЦП
30
Гаэль Марголис
ЦФ
23
Барак Бадаш
ЦФ
11
Таль Бен-Хаим II
ЦФ
15
Миха Дор
РФ
3-2-4-1
1
Зоммер
17
Сухи
15
Айети
4
Сафари
22
Сауро
4
Дежен
20
Ди
20
Фрай
6
Эль-Ненни
14
Штокер
9
Штреллер
4-4-2
25
Хуан Пабло
18
Тиби
20
Бен Харуш
26
Мареваль
14
Цив
21
Йейни
7
Ради
6
Альберман
51
Альтман
7
Захави
22
Прица
14
Штокер
34
Джака
34
Джака
14
Штокер
20
Фрай
10
Дельгадо
10
Дельгадо
20
Фрай
9
Штреллер
13
Сио
13
Сио
9
Штреллер
51
Альтман
22
Митрович
22
Митрович
51
Альтман
26
Мареваль
11
Бен-Хаим II
11
Бен-Хаим II
26
Мареваль
7
Ради
15
Дор
15
Дор
7
Ради
Остались в запасе
Базель
Маккаби
27
Адмир Сефераджич
ЦФ
13
Мирко Сальви
ВР
41
Кай Возер
ЦЗ
7
Давид Дежен
ПП
Главный тренер
Мурат Якин
30
Гаэль Марголис
ЦФ
23
Барак Бадаш
ЦФ
1
Барал Леви
ВР
9
Даниэль Эйнбиндер
ЦП
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
27
Адмир Сефераджич
ЦФ
13
Мирко Сальви
ВР
41
Кай Возер
ЦЗ
7
Давид Дежен
ПП
Остались в запасе
30
Гаэль Марголис
ЦФ
23
Барак Бадаш
ЦФ
1
Барал Леви
ВР
9
Даниэль Эйнбиндер
ЦП
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Базель - Маккаби
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
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Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бебек
(Риека)
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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