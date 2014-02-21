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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Маккаби - Базель
Маккаби - Базель: обзор матча 21 февраля 2014
Маккаби
21.02.2014, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 0
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Базель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маккаби - Базель
84'
Замена
М. Диас
️️️️
С. Ди
Замена
Д. Эйнбиндер
️️️️
Г. Альберман
82'
79'
Замена
В. Штокер
️️️️
Д. Сио
63'
Замена
Ф. Фрай
️️️️
М. Дельгадо
Замена
Р. Прица
️️️️
Н. Митрович
58'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби
25
Хуан Пабло
ВР
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
22
Никола Митрович
ЦП
7
Махаран Ради
ЦП
6
Гал Альберман
ЦП
21
Ширан Йейни
ЦП
10
Барак Ицхаки
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
15
Миха Дор
РФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Базель
1
Янн Зоммер
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
4
Беранг Сафари
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
22
Гастон Сауро
ЦЗ
4
Филипп Дежен
ПЗ
34
Таулант Джака
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
20
Серей Ди
ЦП
10
Матиас Дельгадо
АП
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Маккаби
1
Барал Леви
ВР
14
Йоав Цив
ЛЗ
26
Реми Мареваль
ЦЗ
51
Омри Альтман
ЦП
9
Даниэль Эйнбиндер
ЦП
11
Таль Бен-Хаим II
ЦФ
22
Раде Прица
ЦФ
Базель
18
Джермано Вайлати
ВР
16
Симон Дюнки
ЦЗ
41
Кай Возер
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
20
Фабиан Фрай
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
7
Давид Дежен
ПП
3-4-3
25
Хуан Пабло
31
Гарсиа
18
Тиби
20
Бен Харуш
22
Митрович
6
Альберман
21
Йейни
7
Ради
7
Захави
10
Ицхаки
15
Дор
3-2-3-1-1
1
Зоммер
4
Сафари
17
Сухи
22
Сауро
4
Дежен
15
Айети
34
Джака
6
Эль-Ненни
20
Ди
10
Дельгадо
13
Сио
6
Альберман
9
Эйнбиндер
9
Эйнбиндер
6
Альберман
22
Митрович
22
Прица
22
Прица
22
Митрович
20
Ди
21
Диас
21
Диас
20
Ди
10
Дельгадо
20
Фрай
20
Фрай
10
Дельгадо
13
Сио
14
Штокер
14
Штокер
13
Сио
Остались в запасе
Маккаби
Базель
51
Омри Альтман
ЦП
1
Барал Леви
ВР
14
Йоав Цив
ЛЗ
26
Реми Мареваль
ЦЗ
11
Таль Бен-Хаим II
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
16
Симон Дюнки
ЦЗ
18
Джермано Вайлати
ВР
41
Кай Возер
ЦЗ
7
Давид Дежен
ПП
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
51
Омри Альтман
ЦП
1
Барал Леви
ВР
14
Йоав Цив
ЛЗ
26
Реми Мареваль
ЦЗ
11
Таль Бен-Хаим II
ЦФ
Остались в запасе
16
Симон Дюнки
ЦЗ
18
Джермано Вайлати
ВР
41
Кай Возер
ЦЗ
7
Давид Дежен
ПП
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Маккаби - Базель
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Блумфилд
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