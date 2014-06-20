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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Швейцария - Франция
Швейцария - Франция: обзор матча 20 июня 2014
Швейцария
20.06.2014, пятница, 23:00
Чемпионат мира, группа E, 2 тур
2 : 5
Завершен
Франция
79'
Б. Джемаили
85'
Г. Джака
16'
О. Жиру
17'
Б. Матюиди
38'
М. Вальбуэна
67'
К. Бензема
73'
М. Сиссоко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швейцария - Франция
86'
Желтая карточка
Й. Кабай
ГОЛ! 2:5!
Г. Джака
Пас отдал
Г. Инлер
85'
80'
Замена
А. Гризманн
️️️️
М. Вальбуэна
ГОЛ! 1:5!
Б. Джемаили
79'
73'
ГОЛ! 0:5!
М. Сиссоко
Пас отдал
К. Бензема
Замена
Й. Дрмич
️️️️
Х. Сеферович
68'
67'
ГОЛ! 0:4!
К. Бензема
Пас отдал
П. Погба
65'
Замена
Л. Косиельни
️️️️
М. Сахо
62'
Замена
П. Погба
️️️️
О. Жиру
Замена
Б. Джемаили
️️️️
В. Бехрами
46'
38'
ГОЛ! 0:3!
М. Вальбуэна
Пас отдал
О. Жиру
31'
Пенальти не реализован!
К. Бензема
17'
ГОЛ! 0:2!
Б. Матюиди
Пас отдал
К. Бензема
16'
ГОЛ! 0:1!
О. Жиру
Пас отдал
М. Вальбуэна
Замена
Ф. Сендерос
️️️️
С. фон Берген
9'
Травма
С. фон Берген
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
1
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Йохан Джуру
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
18
Адмир Мехмеди
ЛП
8
Гекхан Инлер
ОП
11
Валон Бехрами
ОП
10
Гранит Джака
ОП
23
Джердан Шакири
ПВ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Франция
1
Уго Льорис
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
0
Мамаду Сахо
ЦЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
0
Матье Дебюши
ПЗ
14
Блейз Матюиди
ОП
6
Йоан Кабай
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Матье Вальбуэна
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
19
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
21
Роман Бюрки
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
0
Филипп Сендерос
ЦЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
6
Михаэль Ланг
ПЗ
7
Транкильо Барнетта
ЦП
15
Блерим Джемаили
ЦП
16
Желсон Фернандес
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
19
Йосип Дрмич
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Франция
0
Стефан Руффье
ВР
23
Микаэль Ландро
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
13
Эльяким Мангала
ЦЗ
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
19
Бакари Санья
ПЗ
12
Морган Шнейдерлен
ОП
6
Поль Погба
ЦП
0
Рио Мавуба
ЦП
7
Реми Кабелла
АП
20
Лоик Реми
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
4-3-1-1-1
1
Бенальо
13
Родригес
20
Джуру
5
фон Берген
2
Лихтштайнер
8
Инлер
11
Бехрами
10
Джака
18
Мехмеди
23
Шакири
9
Сеферович
4-1-2-1-2
1
Льорис
0
Дебюши
0
Сахо
4
Варан
3
Эвра
14
Матюиди
6
Кабай
17
Сиссоко
8
Вальбуэна
19
Бензема
9
Жиру
5
фон Берген
0
Сендерос
0
Сендерос
5
фон Берген
11
Бехрами
15
Джемаили
15
Джемаили
11
Бехрами
9
Сеферович
19
Дрмич
19
Дрмич
9
Сеферович
0
Сахо
21
Косиельни
21
Косиельни
0
Сахо
9
Жиру
6
Погба
6
Погба
9
Жиру
8
Вальбуэна
7
Гризманн
7
Гризманн
8
Вальбуэна
Остались в запасе
Швейцария
Франция
6
Михаэль Ланг
ПЗ
1
Янн Зоммер
ВР
21
Роман Бюрки
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
7
Транкильо Барнетта
ЦП
16
Желсон Фернандес
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
0
Стефан Руффье
ВР
23
Микаэль Ландро
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
13
Эльяким Мангала
ЦЗ
19
Бакари Санья
ПЗ
12
Морган Шнейдерлен
ОП
0
Рио Мавуба
ЦП
7
Реми Кабелла
АП
20
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
6
Михаэль Ланг
ПЗ
1
Янн Зоммер
ВР
21
Роман Бюрки
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
7
Транкильо Барнетта
ЦП
16
Желсон Фернандес
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
Остались в запасе
0
Стефан Руффье
ВР
23
Микаэль Ландро
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
13
Эльяким Мангала
ЦЗ
19
Бакари Санья
ПЗ
12
Морган Шнейдерлен
ОП
0
Рио Мавуба
ЦП
7
Реми Кабелла
АП
20
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Швейцария - Франция
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
- : -
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
0 : 0
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Фонте-Нова
Где смотреть матч:
"Россия 1" 22:45 (прямая)
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